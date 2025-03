FC Bayern knackt Bayer Leverkusen: "Zeigt, wie gut wir sind" - Die Stimmen zum Spiel

Über den Statement-Sieg: "Wir haben hoch verteidigt und waren sehr intensiv. Das war eine Top-Leistung. Eine Mannschaft wie Leverkusen in zwei Spielen 5:0 zu schlagen, zeigt, wie gut wir sind. Vor dem Spiel gab es viele Diskussionen, wir haben gezeigt, was für eine Mannschaft wir sind."

Über die Leistung des Teams: "Es war eine sehr gute Leistung von uns, von der ersten Minute an. Wir wollten das Spiel gewinnen. Wir haben nicht für das Ergebnis gespielt. Wir haben viele Chancen kreiert und sie am Ende bestraft."

"Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Wir haben sehr gut zusammen verteidigt, wir haben Tore geschossen - ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Inter? Jetzt denke ich nur an die Bundesliga, es ist sehr wichtig für uns, bei Union Berlin zu gewinnen. Was danach kommt, ist im Moment nicht wichtig."

Auf die kommende Aufgabe gegen Inter Mailand: "Ich freue mich auf das Spiel, aber es liegen noch ein paar Spiele dazwischen. Meine Aufgabe ist es immer, mich auf das nächste Spiel vorzubereiten. In der internationalen Pause werden wir mal weiterschauen. Wir sind in diesem Wettbewerb, um gegen die Besten zu spielen und freuen uns auf Inter."

Über den Spielverlauf: "Ich fand die zweite Halbzeit sehr interessant. In der ersten Halbzeit haben wir unser normales Pressingspiel gespielt und einen guten Tiefgang gehabt und gute Möglichkeiten bekommen. Wir wussten, dass wir nicht viele Chancen bekommen würden, aber wir haben einige kreiert. In der zweiten Halbzeit haben wir gut verteidigt, obwohl sie viele Offensivspieler auf dem Platz hatten. Aber wir haben trotzdem gut gekontert, Flanken verteidigt und waren trotzdem gefährlich. Das war ein gutes Gleichgewicht."

Über die Leistung gegen Bayer 04: "Ich denke, die Jungs haben heute wieder gezeigt, wie hungrig sie auf das sind, was sie erreichen wollen. Wir haben jetzt gewonnen, und ich will nicht zu viel sprechen. Es war gut, wir haben gewonnen, wir gehen in die nächste Runde und freuen uns auf das. Ab morgen liegt der Fokus auf Union Berlin."

Max Eberl

Vor dem Spiel

Über Joshua Kimmich: "Ich finde, er hat es am Mittwoch gezeigt, wie wichtig er ist. Er hat eine Woche nicht spielen und trainieren können, kommt in das Spiel hinein und ist sofort wieder Dreh- und Angelpunkt. Da brauchen wir nicht auf ein Spiel gucken, wir wissen genau, was er kann."



Wann die Tinte aufs Papier kommt: "Der Ball war bei uns, der Ball ist in der Luft und jetzt versuchen wir ihn Volley zu nehmen."