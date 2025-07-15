Bleibt Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona oder verlässt der Nationaltorhüter die Katalanen trotz langfristigen Vertrages doch noch vorzeitig? ran fasst die wichtigsten Entwicklungen im News-Ticker zusammen. Die Zukunft von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Der deutsche Nationaltorhüter steht noch bis zum 30. Juni 2028 bei "Barca" unter Vertrag. Nachdem ihn die Katalanen zunächst abgeben wollten, unterzog er sich einer Rückenoperation. Inzwischen ist er wieder fit, aber nur die Nummer zwei bei den Katalanen. ran zeigt die neuesten News rund um ter Stegen im Ticker.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 06. Januar, 22:59 Uhr: Ter Stegen erneut verletzt - keine Teilnahme am Supercup +++ Bittere Nachricht für Marc-Andre ter Stegen: Der Torwart des FC Barcelona hat sich im Training vor dem spanischen Supercup in Saudi-Arabien verletzt und vorzeitig die Heimreise nach Katalonien angetreten. Wie der Klub mitteilte, wird Diego Kochen den Platz des deutschen Keepers für das Mini-Turnier in Riad einnehmen. Ter Stegen soll in Barcelona untersucht werden, um das Ausmaß der Verletzung festzustellen. Ein längerfristiger Ausfall könnte für den 33-Jährigen schwerwiegende Folgen haben. Eigentlich sollte er im Winter verliehen werden, um Spielpraxis mit Blick auf die WM zu erhalten. Sollte sich die Verletzung von ter Stegen allerdings als langwierig herausstellen, scheint ein Leihgeschäft unrealistisch. Zuletzt deutete alles darauf hin, dass der FC Girona ter Stegen verpflichten würde. Der Torhüter kämpfte in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen. So verpasste er weite Teile der Vorsaison mit einem Patellasehnenriss und verlor in der Folge seinen Stammplatz. Im Vorfeld dieser Saison unterzog er sich einer Rückenoperation, die ihn mehrere Monate zum Zuschauen zwang. Nach seiner Rückkehr absolvierte ter Stegen bislang nur einen Einsatz im spanischen Pokal.

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 02. Januar, 10:25 Uhr: FC Barcelona für ter Stegen-Abgang wohl zu großen finanziellen Abstrichen bereit +++ Die Anzeichen verdichten sich, dass Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona verlässt. Ein Winterwechsel zum FC Girona wird laut spanischen Medienberichten immer wahrscheinlicher. Und die Katalanen sollen dem abstiegsbedrohten Konkurrenten aus La Liga offenbar finanziell entgegenkommen wollen. Laut Informationen der "Mundo Deportivo" würden die "Blaugrana" eine geringe Gebühr für eine Leihe des Nationaltorhüters bis Saisonende akzeptieren. Demnach könnte Girona maximal eine Million Euro aufbringen. Und damit nicht genug. Dem Bericht zufolge soll "Barca" auch bereit sein, einen Großteil von ter Stegens Gehalt zu übernehmen, das zwischen 18 und 20 Millionen Euro pro Jahr liegen soll. Die Katalanen hoffen offenbar darauf, dass sich der Routinier über Spielpraxis für andere Klubs empfehlen kann und die für Girona kostengünstige Leihe die Chancen auf einen fixen Wechsel im Sommer erhöhen wird. Gironas Trainer Miguel Angel Sanchez Munoz hat das Interesse am 33-Jährigen zuvor bereits bestätigt. "Er ist ein Top-Spieler. Jeder würde ter Stegen gerne haben", wurde der Coach laut spanischen Medien am Montagabend bei einer Veranstaltung des katalanischen Fußball-Verbandes zitiert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 28. Dezember, 18:25 Uhr: Spanien-Klub wohl Favorit auf Winterwechsel +++ Joan Garcia bleibt die Nummer eins, das hat Barcelona-Trainer Hansi Flick bestätigt. Entsprechend deutet sich ein Winterwechsel von Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen an, um Spielpraxis zu bekommen und seine Teilnahme an der WM 2026 nicht zu gefährden. Laut der spanischen Zeitung "Sport" soll der FC Girona Favorit auf die Verpflichtung des 33-Jährigen sein. Demnach sei das Verhältnis des Klubs, der aktuell auf dem 18. Platz in La Liga liegt, zu den Bossen der Katalanen hervorragend. Weiter heißt es, dass wohl mit einer Einigung zu rechnen ist. Dem Bericht zufolge wolle Girona "alles daran setzen", um ter Stegen zu verpflichten. Der Torhüter steht noch bis 2028 unter Vertrag.

+++ 22. Dezember, 09:45 Uhr: England-Klub an ter Stegen dran? +++ Marc-Andre ter Stegen will sich unbedingt für eine WM-Teilnahme empfehlen - daher scheint ein Winter-Abschied vom FC Barcelona immer wahrscheinlicher. Im Klub ist der 33-Jährige nur noch Torwart Nummer drei. Laut einem Bericht der "Mundo Deportivo" befindet sich nun ein neuer Klub im Rennen um den Deutschen. Premier-League-Klub Aston Villa soll Interesse bekundet haben. Der Verein aus Birmingham steht aktuell auf Platz drei in der Premier League und ist auch noch in der Europa League vertreten. Ter Stegen zurück beim FC Barcelona: Ist das der wahre Grund für den Zoff mit Hansi Flick? Verantwortliche der "Villans" sollen sich bei den Katalanen bereirs nach dem Fitnesszustand des Nationaltorhüters erkundigt haben. Dieser hatte nach einer Rücken-OP im Sommer mehrere Monate gefehlt. Villas Stammtorwart Emiliano Martinez hat derweil mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Der Weltmeister und frühere Welttorhüter hat selbst Probleme am Rücken, fehlte zuletzt zweimal. Darüber hinaus sollen noch weitere Teams an ter Stegen interessiert sein: Der spanische Abstiegskandidat Girona, Besiktas Istanbul sowie Klubs aus Saudi-Arabien. Diese seien für den Deutschen demnach aber keine Optionen.

- Anzeige -

+++ 18. Dezember, 07:34 Uhr: Umdenken bei ter Stegen? +++ Eigentlich wollte Marc-Andre ter Stegen den FC Barcelona zunächst nicht verlassen. Allerdings kommt es offenbar zu einem Umdenken beim Nationalkeeper. Wie die "Sport Bild" berichtet, will ter Stegen nun im Wintertransfer doch den Verein wechseln. Angeblich sollen die AS Monaco, Tottenham Hotspur, Manchester United und Klubs aus der Türkei Interesse am gebürtigen Mönchengladbacher haben. Zuletzt feierte er beim 2:0-Auswärtserfolg bei CD Guadalajara im Copa del Rey sein Comeback nach schwerer Verletzung.

- Anzeige -