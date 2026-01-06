- Anzeige -
Fußball

Manchester City: Transfer von Antoine Semenyo vor Abschluss

  • Aktualisiert: 06.01.2026
  • 23:18 Uhr
  • SID

Manchester City steht unmittelbar vor einem Transfer von Antoine Semenyo.

Der Transfer des ghanaischen Fußball-Nationalspielers Antoine Semenyo vom englischen Erstligisten AFC Bournemouth zum Spitzenklub Manchester City steht vor dem Abschluss.

Wie britische Medien übereinstimmend berichten, wird der 25 Jahre alte Angreifer am Donnerstag den obligatorischen Medizincheck bei den Citizens absolvieren. Semenyo wird mit einer festgeschriebenen Ablöse von umgerechnet 74 Millionen Euro zum teuersten Transfer dieses Winters.

Damit löst er Brennan Johnson ab. Der walisische Nationalspieler (24) war für 40 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Crystal Palace gewechselt.

"Ich denke, es wird sein letztes Spiel werden", sagte Bournemouth-Teammanager Andoni Iraola mit Blick auf die Partie am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die Spurs über Semenyo. Es werde "fast unmöglich", den Angreifer zu ersetzen, ergänzte er.

Semenyo kommt in dieser Saison auf neun Tore und drei Vorlagen in 19 Begegnungen für die Cherries. Als Ersatz soll Bournemouth den deutschen Nationalspieler Jamie Leweling vom VfB Stuttgart im Visier gehabt haben, der ihnen angeblich 40 Millionen Euro Ablöse wert gewesen wäre. Die Schwaben wollen Leweling (Vertrag bis 2029) aber offensichtlich behalten.

