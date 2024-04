Harry Kane (FC Bayern München): "Es ist natürlich immer ein besonderes Spiel hier für mich, nach so vielen Jahren bei Tottenham. Ich bin froh, dass ich dem Team mit dem Elfmeter heute helfen konnte. Wir mussten mehr als Team spielen, was am Samstag in Heidenheim passiert ist, war inakzeptabel für ein Team wie unseres. In einem Auswärtsspiel in der Champions League musst du die Leidenschaft zeigen, und das haben wir heute gemacht. Du bist nie zufrieden, wenn du nicht gewinnst, aber auswärts bei einem starken Team wie Arsenal, das nehmen wir."

zu Leroy Sanes Leistung: "Sehr, sehr gut. Am Ende habe ich das Gefühl gehabt, dass er ein bisschen gehumpelt hat, ich habe ihn dann vorsichtshalber rausgenommen. Für ihn ist es immer zu früh, aber ich habe gesehen, dass er nicht mehr rund läuft. Leider hat sich Serge wieder verletzt."

zum nicht gegebenen Elfmeter für Bukayo Saka am Ende: "Für mich war es ein Kontakt, aber viel zu spät. Der Ball war weg, keine Chance mehr und er läuft in das Bein von Manu rein. So richtig wusste dann auch keiner, ob es geprüft wurde. Das hat dazu gepasst."

Joshua Kimmich (FC Bayern München): "In der ersten Halbzeit waren wir nicht perfekt im Spiel, gehen dann aber trotzdem mit einem 2:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann eher gefährliche Situationen. Wir haben auch noch den Pfostenschuss. Es war extrem wichtig, dass wir gerade nach dem 1:0 so zurückkommen. Großen Anteil daran hatte der Leroy, der in der ersten Halbzeit brutale Aktionen hatte. Er war derjenige, der unser Spiel von der Defensive in die Offensive getragen hat. Er war ein ganz entscheidender Spieler für uns heute."

zur Ausgangslage: "Wir sind auf jeden Fall in der Lage, zu Hause gegen Arsenal zu gewinnen. Das müssen wir, man kann nicht mehr wie früher nach einem 2:2 auf ein 0:0 spielen. Wir wissen, wir müssen das Spiel gewinnen. Und dafür treten wir an."