Anzeige

Anzeige

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze Spielplan

Torjäger

Anzeige

Dafür hatte er auch gute Gründe. Das Ergebnis mag aus Bayern-Sicht sehr enttäuschend sein und das Halbfinale ist etwas in die Ferne gerückt. Trotzdem haben die Münchner im Rückspiel im San Siro noch Chancen auf das Weiterkommen - das ist eine aus mehreren Erkenntnissen.

Anzeige

FC Bayern: Erwartbare Probleme gegen Inter Klar, der FC Bayern hatte erwartbare Probleme. Mit Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlović und Jamal Musiala sind fünf sichere Stammspieler ausgefallen. Außerdem fehlten mit Hiroki Ito und Kingsley Coman wichtige Alternativen. Ausfälle, die kein Team der Welt kompensieren kann. Man wolle nicht jammern, sagte Kompany zwar vor dem Spiel, doch weder der FC Bayern noch Real Madrid noch irgendein anderes Top-Team könnten das ohne Leistungsverlust hinnehmen. Gerade im Defensivbereich und bei beiden Gegentoren merkte man den Qualitätsunterschied. Der Treffer zum 0:1 fiel aus einem Muster, mit dem Inter die Münchner in der Viertelstunde vor der Halbzeit mehrfach geknackt haben: Immer wieder spielten sie lange Bälle auf die Stürmer Marcus Thuram und Lautaro Martinez. Die wiederum konnten in einen freien Raum vor sich klatschen lassen, weil die Bayern im Pressing weit aufgerückt waren. Anschließend hatten die Italiener viel freie Wiese vor sich. Eine Situation, die die Bayern kennen und die sie vor allem mit Upamecano und Davies schon mehrfach in dieser Saison gut verteidigt haben. Die Abstimmung zwischen Eric Dier und Minjae Kim war aber oft nicht gut.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern: Veränderungen in der Abwehr notwendig Das zeigte auch nochmal ein grundsätzliches Problem im Kader auf: es fehlen Weltklasseverteidiger. Upamecano hat in dieser Saison gezeigt, dass er das Potenzial dazu hat. Erstmals spielte er bis zu seiner Verletzung konstant auf sehr hohem Niveau. Kim hingegen wackelte schon vor diesem Viertelfinale deutlich häufiger. Gegen Inter sorgte er mehrfach für Unruhe, indem er seine Position zu hektisch verließ und dann aber den Ball nicht eroberte. Es schien, als wäre auch Dier mehrfach vom Herausrücken seines Kollegen überrascht worden. Der Engländer hob mehrmals das Abseits auf, spielte selbst nicht gut, wurde von Kim aber auch oft im Stich gelassen. Auf diesem Niveau ist das nicht gut genug. Max Eberl kündigte jüngst Transfers im Sommer an. Darunter sollte wohl auch ein Innenverteidiger sein, der neben Upamecano das Niveau der Viererkette anheben kann.

FC Bayern: Darum verpasste Urbig die Kabinenansprache

Anzeige

Die Stammspieler verlieren das Spiel So bitter die Ausfälle auch sind, so sehr muss man in München aber auch die Stammspieler in die Pflicht nehmen, die zur Verfügung standen. Neben Kim erwischte auch Harry Kane einen zumindest durchwachsenen Tag. Einerseits war der Engländer wichtig im offensiven Mittelfeld, um das Fehlen von Musiala zu kompensieren. Andererseits vergab er zwei, drei gute Gelegenheiten – darunter die Großchance in der 26. Minute, als er nur den Pfosten traf. Es wäre die Führung gewesen. Es wäre vor allem ein Tor in einer sehr starken Phase der Bayern gewesen. Ob das Spiel einen besseren Ausgang gefunden hätte, ist Spekulation. Aber es hätte die Ausgangsposition für die Münchner in jedem Fall deutlich verbessert. Verletzungen hin oder her: Kane hatte eine andere Geschichte für das Hinspiel auf dem Fuß.

Anzeige

FC Bayern mit den richtigen Ansätzen Und trotz all der Probleme hatten die Bayern auch viele gute Ansätze. Immer wieder schafften es die Münchner, sich spielerisch aus Drucksituationen zu befreien und das Spiel auf die ballferne Seite zu verlagern, wo es dann Raum für Leroy Sane auf der einen oder Michael Olise auf der anderen Seite gab. Die Frage für das Rückspiel wird sein, ob sie noch häufiger Gefahr daraus erzeugen können. Im ersten Durchgang gab es unter anderem den Abschluss von Olise, der nur knapp am linken Pfosten vorbeiging. Eine Szene die prädestiniert dafür ist, wie man Inter womöglich knacken kann. Auch im Pressing waren die Bayern in der zweiten Halbzeit griffiger und schneller am Gegenspieler als noch am Ende der ersten Halbzeit, als Inter die Mannorientierungen mit langen Bällen und vielen Rochaden für sich nutzen konnte. Trotz drückender Überlegenheit in der Anfangsphase sei man "fast noch zu vorsichtig" gewesen, analysierte Thomas Müller. Tatsächlich fehlte es dem Anlaufverhalten manchmal etwas an Konsequenz. Dennoch konnte man Inter damit vor so manches Problem stellen.

Anzeige

FC Bayern: Harry Kane erklärt seinen Mega-Fehlschuss

Anzeige

Jonas Urbig mit beeindruckender Leistung Überhaupt nicht vorsichtig war hingegen Jonas Urbig. Der Torwart absolvierte vielleicht sein bisher bestes Spiel für den FC Bayern. Vor allem im Spiel mit dem Ball stach er heraus. Seine langen Bälle sorgten mehrfach für Gefahr. Auch die Kane-Großchance entstand aus einem gezielten Schlag des jungen Neuzugangs. Urbig deutete mit dieser Leistung sein großes Potenzial an und sorgte dafür, dass zumindest Neuer nicht wirklich vermisst wurde.

Anzeige

Thomas Müller empfiehlt sich für die Startelf Dass sich Kompany auf der Zehnerposition für Raphael Guerreiro entschied, war nicht überraschend. Der Portugiese machte in dieser Saison seine besten Spiele für den FC Bayern genau auf dieser Position. Beim 2:3 gegen den VfL Bochum erzielte er beide Tore als Zehner. Gegen Inter ging das nicht so richtig auf. Zwar hatte Guerreiro auch gute Aktionen, doch insgesamt blieb er zu blass. Thomas Müller hingegen sorgte direkt für frischen Wind, hatte einige sehr gute Läufe und Aktionen. Und beinahe wäre ihm sogar ein Happy End vergönnt gewesen.

Thomas Müller vor Abschied beim FC Bayern: Diese Rekorde hält die Bayern-Legende 1 / 12 © 2025 Getty Images Thomas Müller: Die Rekorde der Bayern-Legende

Nach 17 Jahren endet diesen Sommer die Ära Thomas Müller beim FC Bayern. In dieser Zeit hat Müller unzählige Rekorde geknackt - bei den Bayern, in der Bundesliga und in Europa. ran gibt einen Überblick über die Bestmarken der Bayern-Ikone. © Christian Schroedter Meiste Pflichtspiele für den FC Bayern München

743 Pflichtspiele bestritt Thomas Müller seit seinem Debüt in der Saison 2008/2009 für die Bayern. Das ist ein einsamer Rekord für den Rekordmeister. Im September 2024 überholte Müller den vorherigen Bayern-Rekordspieler Sepp Maier. Und vielleicht knackt Müller ja sogar noch die Marke von 750 Spielen. Schließlich soll er auch bei der Klub-WM im Sommer noch dabei sein. © MIS Meiste Bundesliga-Titel

Zwölf Meisterschaften hat Thomas Müller in Deutschland schon feiern können. Einsamer Rekord. Sein Teamkollege Manuel Neuer kommt "nur" auf elf Titel. © Sven Simon Meiste Assists in Pflichtspielen in Bundesliga und Europa

221 Assists hat Müller in Pflichtspielen für den FC Bayern seit der Saison 2008/2009 gegeben. Das hat in diesem Zeitraum laut dem Datenanbieter "Opta" kein anderer Spieler aus den Top-5-Ligen Europas geschafft. Müllers 177 Torvorlagen in der Bundesliga sind ein ewiger Liga-Rekord. Seine jeweils 22 Torvorlagen in den Saisons 2019/20 und 2020/21 sind zudem Bundesliga-Saisonrekord. © Lucca Fundel Vereinsrekord: Meiste Spielzeiten beim FC Bayern

17 Saisons hat Thomas Müller bei den Profis des FC Bayern gekickt. Das schaffte beim Rekordmeister kein anderer. In der Bundesliga spielten nur Manfred Kaltz (HSV), Charly Körbel (Eintracht Frankfurt) und Klaus Fichtel (Schalke 04) mit jeweils 19 Spielzeiten mehr Saisons für einen Verein © Revierfoto Meiste gewonnene Bundesligaspiele

Mit bislang 358 Bundesliga-Siegen ist Thomas Müller der Spieler mit den meisten Siegen. © 2014 Getty Images Die meisten ersten Saison-Tore

Auch einen eher kuriosen Torrekord der Bundesliga hat Müller inne: Kein anderer Spieler der Bundesliga-Geschichte erzielte häufiger als Müller das erste Tor einer Bundesliga-Spielzeit. Müller war in den Saisons 2010/11, 2014/15 und 2018/19 der allererste Torschütze der Bundesliga. Hier trifft er beim Liga-Auftakt 2014 gegen den VfL Wolfsburg. © 2017 Getty Images Meiste Siege gegen einen Bundesliga-Gegner

23 Mal hat Thomas Müller in seiner Karriere in der Bundesliga gegen Werder Bremen gewonnen. Kein anderer Bundesliga-Spieler konnte häufiger gegen einen Verein gewinnen. © 2019 Getty Images Meiste Bundesliga-Spielzeiten in Folge mit Torerfolg

16 Saisons lang, seit der Saison 2009/2010 hat Thomas Müller in jeder einzelnen Bundesliga-Saison mindestens ein Tor erzielt. Das ist Bundesliga-Rekord gemeinsam mit sechs anderen Spielern, darunter übrigens auch Abwehrspieler Mats Hummels. © MIS Meiste Auswechslungen der Bundesliga

In den vergangenen Monaten ist Thomas Müller eher als Einwechselspieler in Erscheinung getreten. Dabei hält er den Bundesliga-Rekord des am häufigsten ausgewechselten Spielers überhaupt: 187 Mal wurde Müller bislang vorzeitig ausgewechselt. © Poolfoto UCL Deutscher Rekordspieler in der Champions League

Bislang lief Thomas Müller 161 Mal in der Champions League auf. Kein anderer deutscher Spieler spielte so häufig in der Königsklasse. Toni Kroos kam auf 150 Spiele, Manuel Neuer bislang auf 150. In der internationalen ewigen Rekordliste belegt Müller damit Rang vier hinter Cristiano Ronaldo (183), Iker Casillas (177) und Lionel Messi (163). Ebenfalls deutscher Champions-League-Rekord sind Müllers 56 Tore. © 2024 Getty Images Knackt Thomas Müller auch den deutschen Titelrekord?

Mit bislang 33 Titelgewinnen ist Thomas Müller aktuell noch der zweiterfolgreichste Deutsche der Fußballhistorie. Vor ihm steht sein einstiger Nationalmannschaftskollege Toni Kroos mit 34 gewonnenen Titeln. Kroos hatte seine Karriere vergangenen Sommer beendet. Mit einem Titel könnte Müller mit dessen Rekord noch gleichziehen.

Anzeige

Den Ausgleich zum 1:1 erzielte er nicht nur, sondern er leitete ihn auch ein, indem er sich in einen Zwischenraum fallen ließ, von wo er anschließend das Spiel schnell machte. Es ist im Nachhinein immer einfach, Schlüsse auf die Startelfentscheidung des Trainers zu ziehen. Ob Müller in der Startformation genauso funktioniert hätte wie von der Bank, ist unklar. Klar ist aber, dass er sich zumindest für eine Chance am Wochenende gegen Dortmund und/oder im Rückspiel bei Inter Mailand empfohlen hat.

Anzeige