So wird ebenfalls darauf aufmerksam gemacht, dass "der FC Bayern als ausrichtender Club verpflichtet ist, die Eintrittskarten so zu vergeben, dass die optimale Fantrennung zwischen Heim- und Auswärtsfans gewährleistet ist. Außerhalb des Gästebereichs kann Fans in Fankleidung der Gastmannschaft der Zutritt zur Allianz Arena verwehrt werden."

Der FC Bayern München empfängt am Mittwochabend in der Champions League Galatasaray Istanbul (ab 21:00 Uhr im Liveticker) .

Daher bittet der deutsche Rekordmeister weiter, "bei der Anreise keine Trikots der Gastmannschaft zu tragen".

Der FC Bayern kann im Heimspiel gegen Galatasaray am Mittwochabend vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase der Königsklasse klarmachen. Die Münchner haben ihre ersten drei Spiele in der Gruppenphase gewonnen, so auch das Hinspiel am Bosporus mit 3:1.