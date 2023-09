Dass es aber nur am Geld scheiterte, dass Kane am Mittwochabend nicht gegen, sondern für den FC Bayern auf den Rasen tritt, ist ein Märchen. Der 30-Jährige ist mittlerweile beim Rekordmeister komplett angekommen – auch wenn er selbst derzeit tiefstapelt: "Ich habe mich noch nicht voll eingelebt", bekannte Kane. Da sei noch mehr drin. Doch für Trainer Thomas Tuchel, sowie den ganzen FC Bayern, fand er nur lobende Worte.

In der Tat: ran -Informationen zufolge war Manchester United während des Transfer-Theaters lediglich eine Option für Kane. Der englische Top-Klub ist derzeit schlichtweg nicht in der Lage, eine Summe von über 100 Millionen Euro für einen einzigen Spieler auszugeben.

Eiskalt wirkte Harry Kane am Dienstagvormittag bei der Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Champions-League-Auftakt gegen Manchester United (Mittwoch ab 21:00 Uhr im Liveticker) .

Beinahe wäre Harry Kane bei Manchester United gelandet. Jetzt muss und will er den Engländern in der Champions League (Mittwoch ab 21:00 Uhr im Liveticker) wehtun.

Und: Bei Bayern genießt Kane das absolute Vertrauen. "Wir haben bekommen, was wir wollten und wir haben bei Harry bekommen, was wir erwartet haben", sagt Thomas Tuchel über seinen Top-Stürmer. Kane führe mit seiner ruhigen Art – perfekt für die Münchner.

Dafür pfiff der Engländer sogar auf die Aussicht, erfolgreichster Torschütze der Premier League zu werden: "Es gab viel Lärm darum, aber es gibt viele andere Rekorde. Ich will mich nicht darauf konzentrieren, sondern auf meinen aktuellen Verein".

Und auch Kane befindet sich noch in der Honeymoon-Phase mit Tuchel. "Wir haben eine gute Beziehung. Ich bekomme bei ihm keine Sonderbehandlung, nur weil ich ein neuer oder großer Spieler bin. Wir haben ein gutes Verhältnis, ich kann viel von ihm lernen", so Kane auf Nachfrage von ran .

Selbst die Meldung, dass Tottenham eine Rückkauf-Option auf das Londoner Urgestein besitzt, sorgt in München für keinerlei Aufregung.

Zu unrealistisch wirkt aktuell ein Szenario, das Kane zurück auf die Insel führen könnte. Selbst die Freundschaft zu Nationalmannschafts-Kollege Harry Maguire lässt den Stürmer nicht an seiner Treue zum FC Bayern zweifeln. "So ist das Geschäft. Man trifft immer wieder auf Bekannte oder Freunde. Aber das schaltet man beim Anstoß für 90 Minuten ab", so Kane.

Keine Zeit für Sentimentalitäten, Fokus auf den FCB, eiskalt. Jetzt muss Kane nur noch vor dem Kasten genauso kaltschnäuzig agieren. Seine Münchner sind Favorit gegen Manchester.

Er ist ein Bayer. Punkt.