Knapp zwei Jahre sind vergangen, seit sich der kroatische Nationalspieler auf das Radar aller Fußballexperten gebracht hat. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain rückte der damals 22-Jährige für den gesperrten Benjamin Pavard in die Startelf - und meldete Kylian Mbappe über 90 Minuten komplett ab.

Josip Stanisic dürfte in der Champions League gegen Inter Mailand eine besondere Rolle beim FC Bayern winken. Für den Kroaten ist es am Ende einer schwierigen Saison auch eine große Chance.

Josip Stanisic: Unverhoffter Schlüsselspieler?

Jetzt dürfte Stanisic erneut eine besondere Rolle winken, dieses Mal für seinen Stammverein. In der Champions League - jener Wettbewerb, der seine Karriere vor gut zwei Jahren erweckte - könnte der Kroate zu einem wichtigen Bestandteil werden, um das "Finale dahoam" tatsächlich Realität werden zu lassen.

Denn die Bayern haben vor dem Viertelfinale gegen Inter Mailand (Hinspiel am Dienstag ab 21:00 Uhr im Liveticker) und auch auf Sicht kaum noch Optionen in der Defensive. Alphonso Davies (Kreuzbandriss) und Hiroki Ito (Mittelfußbruch), zwei etatmäßige Linksverteidiger, werden in dieser Saison nicht mehr zurückkehren.

"Ich will kein Gejammer wegen der verletzten Spieler. Ich möchte mich nur darauf fokussieren, was passieren kann, wenn wir gewinnen, wenn wir unsere beste Leistung bringen", sagte Kompany auf der Pressekonferenz vor dem Hinspiel zur angespannten Personalsituation.

Raphael Guerreiro könnte dort zwar auch links hinten spielen, ist aber gerade defensiv auf höchstem Niveau ein Unsicherheitsfaktor. Hier kommt Stanisic ins Spiel. Denn über seine defensive Kernkompetenz hinaus besticht er vor allem durch eine Sache: Vielseitigkeit.

Ob Rechtsverteidiger, Innenverteidiger oder eben links - Stanisic kann auf allen drei Positionen nahezu gleichwertig spielen. Sein Startelfdebüt in der Champions League im Oktober 2022 bei Viktoria Pilsen bestritt er sogar links hinten, in der laufenden Saison kam er gegen Slovan Bratislava ebenfalls links zum Einsatz. Zuvor aber spielte er mehr als zwei Jahre nicht auf dieser Position, zumindest nicht von Beginn an. Jetzt könnte er dort mehr denn je gebraucht werden.