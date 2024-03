FC Bayern München: Lazio-Fans sorgen vor Achtelfinal-Rückspiel in Champions League für Eklat

Anzeige

Einige Anhänger von Lazio Rom sind vor dem Champions-League-Rückspiel gegen den FC Bayern München (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de) negativ aufgefallen.

Unschöne Szenen vor dem Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Lazio Rom: Anhänger von Lazio Rom grölten in der bayrischen Landeshauptstadt unter anderem faschistische Kampflieder.

Dies ist auf Videos zu sehen, die von der italienischen Zeitung "La Repubblica" veröffentlicht wurden.

In dem Lied heißt es: "Wir scheissen aufs Gefängnis, das schwarze Hemd wird gewinnen. Falls es nicht gewinnt, wird aufgeräumt, mit einem Knüppel und Bomben in der Hand!" Zudem riefen sie mehrfach "Duce" ("Führer") und erhoben die Hand zum Hitlergruß, der in Deutschland verboten.

"Die Bilder der Lazio-Fans, die in München beim Champions-League-Spiel Hymnen zu Ehren des Duce singen und den römischen Gruß zeigen, sind eine Schande für Lazio, für alle Fans und für die Stadt Rom. Deshalb verurteile ich auf das Schärfste, was zu sehen ist und in diesen Stunden leider um die Welt geht", sagte Alessandro Onorato, Sportbeauftragter der Stadt Rom.

Einige Fans von Lazio, vor allem der Ultra-Gruppe "Irriducibili", sind für ihre rechte Gesinnung bekannt. Dadurch bekam der Verein schon mehrfach drastische Strafen aufgebrummt.