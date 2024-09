Anzeige

Der FC Bayern fertigt Dinamo Zagreb zum Champions-League-Auftakt ab. Die wichtigsten Stimmen zum Spiel.

Erste Station auf dem Weg zum "Finale dahoam"?

Am ersten Spieltag der neuen Champions-League-Saison, die im Mai 2025 in der Allianz Arena ihren Sieger finden wird, bekam es der FC Bayern München mit Dinamo Zagreb zu tun. Und die Münchner feierten einen überragenden 9:2 (3:0)-Erfolg.

Es war nicht nur der höchste Sieg in der Champions-League-Geschichte der Bayern. Zum ersten Mal seit Gründung des Wettbewerbs 1992 erzielte eine Mannschaft außerdem mehr als acht Tore in einem Spiel.

ran hat die wichtigsten Stimmen zum Spiel gesammelt (Quelle: "DAZN").

Harry Kane (Vierfach-Torschütze FC Bayern): "Ein unglaubliches Spiel, ein bisschen verrückt auch. Die erste Halbzeit war richtig gut von uns, wir haben sie unter Druck gesetzt und unsere Chancen gut genutzt. In der zweiten Halbzeit war das Spiel innerhalb von fünf Minuten wieder komplett offen. Daraus müssen wir lernen, gegen die Topteams wird man bestraft. Aber die Reaktion war gut. Es ist das erste Mal, dass ich drei Elfmeter in einem Spiel hatte. Um ehrlich zu sein, wusste ich beim dritten nicht mehr, was ich machen soll. Aber es hat funktioniert."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Wir haben nach der Halbzeit sofort drei Chancen gehabt, aber kriegen dann zwei Gegentore. Aber wir sind ruhig geblieben. Ich weiß, was passiert ist, aber wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Wenn wir so hoch Druck machen und die nächsten drei Schritte nicht machen, um sofort wieder zur Mitte zu kommen, um die Überzahl zu haben, dann hast du wieder ein offenes Spiel. Das war am Anfang nicht der Fall und auch nicht am Ende. Aber wenn das einmal passiert, dann ändert sich das Spielbild."

über Leon Goretzkas Status als Verlierer des Kaders: "Wenn die Mannschaft gewinnt, gibt es keine Verlierer. Er ist wichtig für uns, er wird auch wichtig sein, er ist beliebt in der Mannschaft. Es braucht den Wettkampf in der Mannschaft, wir können nur elf Spieler spielen lassen, das ist auch normal. Es ist einfach bei Bayern, dass man über einzelne Spieler spricht, aber ich möchte gerne über die Mannschaft sprechen. Für mich ist das wichtig. Er verhält sich gut, aber es gibt auch keine Möglichkeit, in die Mannschaft reinzukommen, wenn man nicht alles dafür tut. Überhaupt keine. Aber er macht das gut."