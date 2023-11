FC Bayern München - Thomas Tuchel: "Nehmen wir es als Lektion mit"

Anzeige Der FC Bayern hat gegen den FC Kopenhagen einen müden CL-Abend verlebt. Wir haben die Stimmen zum 0:0 gesammelt. Nein, zufrieden war beim FC Bayern mit diesem 0:0 niemand. Denn ausgerechnet im 100. Europacupspiel in der Allianz Arena leistete sich der bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifizierte Rekordmeister eine müde Nullnummer. Beim lahmen 0:0 gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen riss nach 17 Gruppenspielen in der Champions League die fulminante Rekord-Siegesserie. "Wir sind nicht zufrieden mit dem Spiel, wir haben zu wenig riskiert", sagte Thomas Müller. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt. Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern): "Wir haben schon besser gespielt. Wir haben uns schwer getan, Tempo ins Spiel zu bringen. Und das ist vielleicht auch mal verständlich. Wenn es passiert, dann besser mal heute. Kopenhagen hat extrem tief verteidigt. Es sah aus, wie es aussah. Es war nicht flüssig genug, es war nicht riskant genug. Wir haben es zuletzt besser gemacht, deshalb machen wir heute den Haken dran und weiter." zu den Neuen im Team: "Es liegt nicht daran, dass wir es nicht wollten. Du kommst rein und sollst alles alleine tragen. Dafür waren viele Positionswechsel drin. Deshalb ist es okay. Es ist nicht immer leicht an so einem späten Novemberabend, und die Ausgangslage war ein bisschen komisch. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir etwas freier spielen, weil wir schon Erster sind, weil wir wirklich gar nichts mehr zu verlieren haben, aber es war dann eher umgekehrt. Wir haben sehr früh versucht, das Spiel zu verwalten und ein bisschen zu wenig Aufwand betrieben. Wir hatten irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwann eins machen. Nehmen wir es als Lektion mit, dass es so nicht läuft.

Manuel Neuer (Kapitän FC Bayern): "Wir müssen es einfach so hinnehmen, wie es war. Der Trainer hat uns vorher schon mitgegeben, dass wir wenig Räume bekommen werden. Das haben wir auch gesehen. Sie standen sehr gut gestaffelt hinten und haben gut verteidigt. Sie hatten auch einen sicheren Ballbesitz, gerade in der ersten Halbzeit. Was bei uns gefehlt hat, war Aktivität. Wenn wir mehr Nadelstiche gesetzt hätten mit Laufwegen, die Ihnen auch mal wehtun und vielleicht ein paar Chipbälle hinter die Kette gespielt hätten, dann wäre es gefährlicher geworden." zu seiner Leistung: "Ich gebe mein Bestes. Natürlich kann nach so einer langen Verletzungspause nicht alles wie vorher sein, aber ich trainiere hart."

zu den Vertragsverlängerungen: "Wir haben eine gute Torwartgruppe. Wir geben immer unser Bestes. Und wer im Kasten steht, der gibt immer alles für seinen Verein. Wir freuen uns sehr darüber. Wir haben wirklich eine positive Stimmung. Wir geben jeden Tag Vollgas und verstehen uns sehr gut untereinander." Thomas Müller (FC Bayern): "Wir sind nicht zufrieden mit dem Spiel. Vor allem ich als Offensiver bin nicht zufrieden, dass wir ohne eigenes Tor rausgehen. Wir haben einfach zu wenig riskiert. In der ersten Halbzeit hatten wir ein paar ordentliche Situationen. Aber es ist nicht einfach gegen so einen tiefen Block. Da läuft man nicht alleine aufs Tor zu, weil der Gegner mit Mann und Maus verteidigt. Und Kopenhagen kann das gut. Und dann überspielst oder filetierst du so einen Gegner, wenn der so tief steht, eben nicht mit von A nach B, von B nach C und dann ist wieder einer frei. Du musst auch mal was riskieren, auch mal riskieren, im vorderen Drittel den Ball zu verlieren, den Ball in gefährliche Räume zu bringen, und da auch vielleicht mal einen 50/50 Ball anspielen, den zweiten Ball nehmen, der runterfällt. Und da waren wir einfach nicht risikobereit genug."

zum Foul an ihm im Strafraum: "Der Schubser war mit zwei gestreckten Armen. Natürlich ist es ein kleiner Schubser, aber es ist ein offensichtlicher. Den kannst du vor allem wegen Dummheit auch schon mal geben. Der war genau mit dem richtigen Timing, mit zwei Händen." zum Handelfmeter: "Den Handelfmeter hätte ich auch nicht gegeben, aber ich glaube, die Regeln geben ihn her, wenn man den von gestern sieht. Aber ich bin kein Freund der Regeln. Aber es ist schon komisch, dass er gestern nicht gepfiffen und dann doch gegeben wurde und heute wird er gepfiffen und sogar zurückgenommen. Und das passt halt nicht."

FC Bayern München gegen FC Kopenhagen: Die Noten für die FCB-Stars

Die schlechte Nachricht: Für den FC Bayern reichte es am fünften Spieltag der CL-Gruppenphase gegen den FC Kopenhagen nur zu einem 0:0. Die gute Nachricht: Die Bayern bleiben in der Gruppenphase ungeschlagen, inzwischen seit 39 Spielen. Die Noten. © IMAGO/ZUMA Wire Manuel Neuer

In der ersten Hälfte fast beschäftigungslos. Lässt sich kurz nach der Pause zu einer kleinen Unkonzentriertheit hinreißen, die aber folgenlos bleibt. Hat im Laufe der zweiten Halbzeit insgesamt drei Momente, in denen er zur Stelle sein muss. Die Doppelparade in der Nachspielzeit ist exzellent. ran-Note: 1 © Langer Konrad Laimer

Der "Wunderwuzzi" rückte auf seine zweitliebste Position rechts in der Viererkette. Bleibt in Halbzeit eins offensiv unauffällig, defensiv dafür ohne Probleme. Wagt sich nach der Pause deutlich häufiger nach vorne. ran-Note: 3 © IMAGO/Revierfoto Leon Goretzka

Wieder einmal als Innenverteidiger auf dem Platz. Zuletzt hatte er die Position in der letzten halben Stunde des Klassikers beim BVB bekleidet. Bei Kopenhagens Großchance in der 27. Minute zu schläfrig. Defensiv ansonsten verlässlich, im Spielaufbau dafür uninspiriert. ran-Note: 4 © IMAGO/ActionPictures Dayot Upamecano

Einziger gelernter Innenverteidiger auf dem Platz. Macht seine Sache gut, sticht aber nicht wirklich als Leader heraus. ran-Note: 3 © IMAGO/MIS Alphonso Davies

Weit weniger auffällig als der vor ihm spielende Tel. Im Duell mit Roony Bardghji nicht immer sattelfest. Kaum Flankenläufe und in der 59. Minute ein grässlicher Stockfehler. Versteckt sich in der Folge noch mehr. ran-Note: 5 © IMAGO/Hartenfelser Joshua Kimmich

Deutlich unauffälliger als Guerreiro neben ihm, kombiniert sich aber teilweise mit diesem ordentlich durch das Kopenhagener Mittelfeld. Hadert selbst mit einigen seiner hohen Bälle aus dem Halbfeld. ran-Note: 4 © IMAGO/Ulrich Wagner Raphael Guerreiro

Macht bei seinem Startelf-Debüt auf der Doppel-Sechs neben Kimmich eine sehr gute Figur. Trickreich und auf engstem Raum stets Herr der Lage. Baut nach der Pause etwas ab und ist nicht mehr ganz so aktiv. Trotzdem noch ran-Note: 2 © IMAGO/MIS Kingsley Coman

Erneut in diversen Szenen unkonzentriert. Sieht neben dem quirligen Tel fast ein wenig alt aus. Keine Glanzleistung des Offensivmannes. ran-Note: 5 © IMAGO/Langer Thomas Müller

Fordert viele Bälle, lässt aber lange die zündende Idee vermissen. Nutzt nach einer halben Stunde aus wenigen Metern eine gute Kopfballchance nicht zum Tor. Rückt zu Beginn der zweiten Halbzeit vermehrt auf die rechte Außenbahn, hat da aber ähnlich wenig Einfluss wie zuvor in der Mitte. Verdient sich immerhin ein Fleißbildchen. ran-Note: 4 © IMAGO/foto2press Harry Kane

Tut das, was Harry Kane eben tut: Abwarten. Feuert erst in der 68. Minute seinen ersten Torschuss ab – der Versuch aus der Distanz dafür sehr spektakulär. Taucht ansonsten unter und passt sich dem insgesamt schwachen Niveau an. ran-Note: 3 © IMAGO/Ulmer/Teamfoto Mathys Tel

Vergibt in der 14. Minute aus kurzer Distanz fast schon kläglich, legt aber 16 Minuten später sehr gut per Kopf auf Müller vor. Narrt mehrmals seine Gegenspieler und zeigt vollen Einsatz. Insgesamt aber eindeutig zu wenig, denn je näher das Tor, desto konfuser seine Aktionen. ran-Note: 4 © IMAGO/MIS Leroy Sane

Kommt in der 64. Minute für Coman und glänzt kurz danach mit einem guten Freistoßversuch. Aufgrund der Tabellensituation und der Kälte, gibt aber auch er nicht sein letztes Hemd. ran-Note: 3 © IMAGO/foto2press Serge Gnabry

Kommt in der 64. Minute für Tel. Geht weite Wege und versucht, die Kopenhagener durcheinanderzuwirbeln. Es bleibt jedoch beim Versuch. ran-Note: 4 © IMAGO/Treese Aleksandar Pavlovic

Kommt in der 64. Minute für Guerreiro und bekommt direkt eins auf die Hölzer. Fügt sich gut ein, bleibt aber blass. Ist erstaunlicherweise in 83. Minute einer der wenigen Spieler, die nochmal motivieren und anpacken wollen. ran-Note: 3 © IMAGO/Sven Simon Frans Krätzig

Kommt wenige Minuten vor dem Ende für Davies ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung © IMAGO/ActionPictures

zur Handelfmeter-Regel: "Ich würde mir wünschen, dass die Regel nicht objektiviert wird. Aktuell habe ich das Gefühl, dass die Regelhüter die Handregel objektivieren wollen. Du kannst eine Handregel aber nicht objektivieren. Lasst doch die Schiedsrichter entscheiden, wie beim Foul. Ist es ein Elfmeter, verhindere ich damit ein Tor, verhindere ich eine Riesenvorlage? Da kann es auch mal mit einer unglücklichen Aktion zu Recht einen Elfmeter geben. Gehe ich Richtung Eckfahne und kriege da einen Ball gegen die Hand, dann kriege ich den halt mal gegen die Hand. Lasst den Schiedsrichter subjektiv entscheiden, natürlich anhand von ein paar Kriterien, so wie es beim Foul auch ist. Aber gib dem Schiri die Macht. Denn sonst kommt man durch die Videobilder dahin, wo wir aktuell sind. Und damit ist keiner zufrieden."

