Das Champions-League-Duell des FC Bayern mit Manchester United muss FCB-Trainer Thomas Tuchel aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus verfolgen. Wie sieht sein Abend aus, wann darf er wieder zum Team und wer steht stattdessen an der Seitenlinie?

UPDATE, 20. September, 23:20 Uhr: Tuchel gibt Interview am Spielfeld

Thomas Tuchel hat den 4:3-Sieg seines FC Bayern von einer Loge verfolgt. Der Blick sei "sehr gut", sagte er im Interview mit "DAZN".

15 Minuten nach Schlusspfiff wurde Tuchel nämlich wieder Zutritt zum Spielfeld gewährt. Dabei stellte er u.a. Edeljoker Mathys Tel Einsätze in der Startelf in Aussicht. Aufgrund der vielen Englischen Wochen sei es "eine Frage der Zeit", bis der 18-Jährige von Beginn an spiele.

Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern München in der heimischen Allianz Arena den englischen Vertreter Manchester United zum Champions-League-Auftakt (ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Zwar mit im Stadion, aber nicht wie gewohnt an der Seitenlinie, ist Trainer Thomas Tuchel. Der 50-Jährige handelte sich im Champions-League-Rückspiel gegen Manchester City (1:1) in der vergangenen Spielzeit eine Rote Karte ein und fehlt daher gesperrt im Duell mit den "Red Devils". Aufgrund des Ausscheidens der Münchner wurde diese auf die laufende Spielzeit übertragen.

Daher werden die Assistenten Zsolt Löw und Anthony Barry das Team betreuen und das Live-Coaching übernehmen. Gedanken darüber macht sich Tuchel nicht, wie er auf der Pressekonferenz am Dienstag preisgab, auch wenn er über seinen Tribünenplatz alles andere als erfreut ist.

"Es ist nicht schön und es ist müßig, darüber zu diskutieren, ob das angemessen ist oder nicht, aber es ist jetzt einfach so. Wir sind ein starkes Trainerteam und meine Assistenztrainer und Co-Trainer werden das auffangen", so Tuchel.

Aber wann muss der Coach sich von der Mannschaft trennen und wann erhält er wieder Zugang zur Kabine? ran beantwortet die wichtigsten Fragen zur Sperre des Bayern-Trainers.