"Das dynamische Preissystem in Verbindung mit einem hohen Grundpreis der Tickets bei unserem Spiel erzeugen eine unverhältnismäßige Verteuerung im Vergleich zu den anderen Heimspielen von Schachtar Donezk im Europapokal", heißt es dazu.

Der Mitteilung zufolge müssen Bayern-Fans für einen Sitzplatz in der Veltins-Arena 105 Euro auf den Tisch legen, für einen Stehplatz würden 52 Euro fällig. Als Vergleich führte die Vereinigung die Preise für Fans von Atalanta Bergamo und den Young Boys Bern an, die auf Schalke deutlich weniger zahlen müssten.

Wie die Südkurve München in einem Statement mitteilte, sei die Preispolitik hinsichtlich der Eintrittskarten der Grund für die Entscheidung. Zudem forderten die Ultras auch alle weiteren Bayern-Fans auf, ihre Tickets zu stornieren.

Weite Teile der organisierten Fanszene des FC Bayern München werden das Champions-League -Auswärtsspiel des deutschen Rekordmeisters auf Schalke gegen Schachtar Donezk am 10. Dezember boykottieren.

Das Wichtigste in Kürze

Eigentlich hatte die UEFA für die laufende Saison einen Preisdeckel für Auswärtstickets in der Champions League in Höhe von 60 Euro eingeführt. Dieser soll in der kommenden Spielzeit auf 50 Euro sinken.