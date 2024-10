Beim 3:3 in Frankfurt bestraften Omar Marmoush und Hugo Ekitike gleich dreimal den risikoreichen Abwehransatz von Trainer Vincent Kompany. Beim 0:1 bei Aston Villa wurden die Bayern ebenfalls trotz dominanter Spielweise ausgekontert. Am Mittwochabend im Camp Nou schnürte dann der pfeilschnelle Raphinha ein Dreierpack.

FC Bayern: Risiko-Spiel in der Abwehr funktioniert noch nicht

Spätestens seit Mittwochabend steht fest, dass der derzeitige Ansatz des FC Bayern mit der Hochrisiko-Abwehr (noch) nicht funktioniert. Der einzige Sieg in den letzten fünf Spielen war das 4:0 gegen den VfB Stuttgart am Wochenende. Also gegen eine Mannschaft, die in der Offensive weniger auf Umschaltmomente setzt und vielleicht nicht über das ganz große Tempo in der Spitze verfügt.

Unter Kompany steht die Bayern-Abwehr hoch, es wird Eins-gegen-Eins verteidigt. Eine zusätzliche Absicherung ist nicht eingeplant. Ein solcher Ansatz begünstigt spektakulären Offensivfußball, in der Defensive werden individuelle Fehler aber schnell bestraft.