Wegen zwei Vorfällen bei der Münchner U-Bahn kommt es auf dem Weg zum Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Benfica Lissabon derzeit zu massiven Behinderungen. Die Partie wird sogar später angepfiffen.

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Benfica in der Champions League wird später angepfiffen. Statt ursprünglich um 21.00 Uhr rollt der Ball nun ab 21.15 Uhr. Der "Bild" zufolge wurde gegen 18:45 Uhr der Verkehr auf der U-Bahn-Strecke zur Allianz Arena zwischen den Haltestellen Odeonsplatz und Marienplatz eingestellt.

Der Grund dafür sollen angeblich Fans von Benfica Lissabon gewesen sein, die Pyrotechnik in den U-Bahnhöfen zündeten. Das berichtete auch "Sky".

Dazu kommt ein Stellwerksfehler an der Haltestelle Kieferngarten. Fans die zur Allianz Arena wollten, mussten an der Haltestelle Studentenstadt aussteigen, die Züge fuhren zurück in Richtung Innenstadt.

Der FC Bayern bat Besucherinnnen und Besucher des Spiels, auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Dadurch entstand rund um die Allianz Arena ebenfalls ein riesiger Stau auf den Straßen.

Einige Fans sollen sich sogar zu Fuß auf den Weg in Richtung Allianz Arena gemacht haben, wo das Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Benfica nun um 21:15 Uhr (im Liveticker auf ran.de) angepfiffen wird.