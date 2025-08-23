Schalke 04 hat das erste Zweitliga-Duell mit dem Nachbarn VfL Bochum nach Rückstand mit 2:1 (0:0) gewonnen. Durch den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel hat das Team von Trainer Miron Muslic nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto - in den vergangenen beiden Zweitliga-Jahren war S04 jeweils schlechter gestartet.

Hasan Kurucay (76.) und Bryan Lasme (79.) sorgten mit einem späten Doppelschlag für den siebten Heimsieg in Folge gegen den VfL, der mit drei Zählern auf der Stelle tritt. Gerrit Holtmann (65.) hatte den Bundesliga-Absteiger zunächst in Führung gebracht, vor der Pause war zudem Kevin Vogt mit einem Handelfmeter an S04-Torhüter Loris Karius gescheitert (25.). Das 61. Ligaspiel zwischen beiden Klubs seit 1963 war das erste im Unterhaus – und mit 62.083 Fans ausverkauft. Im mäßigen ersten Durchgang hatten beide Teams je eine Großchance: Vogt scheiterte mit einem halbhohen Versuch vom Punkt an Karius.

