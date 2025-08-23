Anzeige
3. spieltag

2. Bundesliga: FC Schalke 04 bezwingt VfL Bochum im kleinen Revierderby

  • Aktualisiert: 23.08.2025
  • 22:24 Uhr
  • SID

Schalke 04 hat das erste Zweitliga-Duell mit dem Nachbarn VfL Bochum nach Rückstand mit 2:1 (0:0) gewonnen.

Durch den zweiten Sieg im zweiten Heimspiel hat das Team von Trainer Miron Muslic nach drei Spielen sechs Punkte auf dem Konto - in den vergangenen beiden Zweitliga-Jahren war S04 jeweils schlechter gestartet.

Alles rund um die 2. Bundesliga

  • Die aktuellsten News

  • Alle Ergebnisse

  • Die Tabelle

Hasan Kurucay (76.) und Bryan Lasme (79.) sorgten mit einem späten Doppelschlag für den siebten Heimsieg in Folge gegen den VfL, der mit drei Zählern auf der Stelle tritt. Gerrit Holtmann (65.) hatte den Bundesliga-Absteiger zunächst in Führung gebracht, vor der Pause war zudem Kevin Vogt mit einem Handelfmeter an S04-Torhüter Loris Karius gescheitert (25.).

Das 61. Ligaspiel zwischen beiden Klubs seit 1963 war das erste im Unterhaus – und mit 62.083 Fans ausverkauft. Im mäßigen ersten Durchgang hatten beide Teams je eine Großchance: Vogt scheiterte mit einem halbhohen Versuch vom Punkt an Karius.

Schalke-Fans peitschen Team zum Sieg

Auf der Gegenseite fand der Ex-Bochumer Christopher Antwi-Adjei seinen Meister in Keeper Timo Horn (45.+3).

Antwi-Adjei war 2024 vom VfL nach Gelsenkirchen gegangen, in der vergangenen Woche war er im DFB-Pokalspiel beim 1. FC Lok Leipzig (1:0 n.V.) Opfer einer rassistischen Beleidigung geworden.

Nach der Pause durfte Bochum dann dank des zweiten Saisontreffers von Holtmann auf seinen ersten Sieg auf Schalke seit Oktober 2003 hoffen. Doch die Führung reichte nicht, weil Schalke in der Schlussphase vom Publikum angetrieben noch einmal alles nach vorne warf und sich zweimal belohnte.

