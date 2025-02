Bei ran äußert sich Hinkel unter anderem über die unglaubliche Atmosphäre im "Paradise", seine Erfahrungen im grün-weißen Trikot, in dem er 2008 die Meisterschaft feiern durfte, und das Playoff-Duell in der Champions League gegen den FCB.

Was die Münchner in den Playoffs der Champions League im legendären Celtic Park erwartet, weiß Andreas Hinkel genau.

Macht Celtic dem FC Bayern am Mittwoch ( ab 21 Uhr im Liveticker bei ran ) in Glasgow die Hölle heiß?

"Der FC Bayern ist der große Favorit, aber ..."

ran: Herr Hinkel, in München war die Erleichterung groß, dass die Bayern im Playoff der Champions League nicht auf Manchester City treffen. Ist Celtic, das in der Königsklasse in Dortmund mit 1:7 untergegangen ist, ein Freilos für den Rekordmeister in Richtung Achtelfinale?

Andreas Hinkel: Der FC Bayern ist natürlich der große Favorit, das ist ja klar. Aber ein Freilos ist Celtic sicher nicht. Gerade zu Hause ist die Mannschaft an einem sehr guten Tag in der Lage, auch gegen große Mannschaften bestehen zu können.

ran: Was macht Celtic gefährlich?

Hinkel: Die Mannschaft hat Selbstvertrauen. Sie führt die Tabelle in Schottland klar an und hat sich ja nicht zufällig für die K.o.-Phase der Champions League qualifiziert. Trainer Brendan Rodgers steht für einen dominanten Fußball mit vielen spielerischen Elementen. Das braucht es auch gerade in der Liga, wo die Gegner oft tiefstehen. International ist das etwas schwieriger, das hat auch das 1:7 gegen Dortmund gezeigt. Mein Eindruck ist aber, dass Celtic daraus gelernt hat. So offen werden sie gegen die Bayern nicht agieren. Der größte Vorteil ist wahrscheinlich die unglaubliche Atmosphäre im Celtic Park. Das kann die Mannschaft unheimlich pushen, das habe ich selbst oft genug erlebt.

ran: Glasgow hat keine Superstars in der Mannschaft. Auf welche Spieler müssen die Bayern achten?

Hinkel: Sie haben schon ein paar richtig gute Jungs dabei. Zum Beispiel Nicolas Kühn, der sich in Glasgow überragend entwickelt hat. Der frühere Augsburger Arne Engels, den ich auch aus der belgischen Nationalelf kenne. Oder den Japaner Daizen Maeda. Torjäger Kyogo Furuhashi wurde dagegen in der Winterpause nach Rennes transferiert, das schmerzt natürlich.

ran: Die Bundesliga führen die Bayern recht souverän an. In den Pokalwettbewerben läuft es in dieser Saison hingegen etwas holprig. Wo steht die Mannschaft von Vincent Kompany leistungstechnisch?

Hinkel: Ich finde die Bayern in dieser Saison sehr konstant, auch wenn sie in der Champions League jetzt eine Extra-Runde drehen müssen. Aber wie ich es schon vorhergesagt habe: Wenn alles normal läuft, werden sie eine Runde weiterkommen, sie sind der ganz klare Favorit.