Vor champions-League-Auftakt

FC Bayern: Nick Woltemade von Uli Hoeneß beeindruckt – Champions-League-Debüt für Newcastle steht bevor

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 13:55 Uhr
  • SID

Vor dem Champions-League-Auftakt von Nick Woltemade im Trikot von Newcastle United hat sich der deutsche Stürmer an die Überzeugungsversuche von Uli Hoeneß erinnert: "Er hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben"

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade blickt zufrieden auf seinen Start bei Newcastle United zurück und fühlt sich in England wohl.

"Es ist ein schönes Gefühl. Ich fühle mich schon jetzt sehr willkommen hier. Ich habe noch niemanden getroffen, der nicht freundlich und hilfsbereit war", sagte Woltemade der "Sport Bild".

Der Angreifer war Ende August für 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt. Bei seinem Debüt in der Premier League erzielte Woltemade beim 1:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers den Siegtreffer.

Am Donnerstag (ab 21.00 Uhr im Liveticker) will er in der Champions League gegen den FC Barcelona nachlegen.

Uli Hoeneß blieb Nick Woltemade in Erinnerung

Bei der Entscheidung für Newcastle spielte für Woltemade auch Teammanager Eddie Howe eine Rolle.

Die Gespräche mit dem 47-Jährigen seien von Anfang an gut gewesen: "Mir wurde sofort ein klarer Plan und ein Weg aufgezeigt. Die Leute haben Bock, mit mir hier zu arbeiten. Das freut mich sehr."

Der Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München kam dagegen nicht zustande. Vor allem die Bemühungen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß sind Woltemade aber im Gedächtnis geblieben.

Hoeneß sei eine sehr bekannte Person, "die Gespräche mit ihm waren angenehm, er hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Aber jetzt bin ich glücklich, in Newcastle zu sein."

Zuvor zog sich die Wechsel-Thematik zwischen den Verantwortlichen des VfB Stuttgart und des FC Bayern München über mehrere Wochen. Dabei wurden sogar Email-Verläufe veröffentlicht.

Auch Woltemade-Berater Danny Bachmann äußerte sich mehrmals öffentlich und kritisierte dabei die Vereinsführung der Schwaben.

