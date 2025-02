FC Bayern: Nicolas Kühn möchte mit Celtic Glasgow seinen Ex-Klub ärgern

Wenn Bayern München am Mittwoch auf Celtic Glasgow trifft, geht der Blick auch auf Celtics Leistungsträger Nicolas Kühn. Gegen seinen Ex-Klub möchte sich der 25-Jährige weiter für die Nationalmannschaft empfehlen.

In München ausgebildet, in Glasgow heimisch geworden: Nicolas Kühn begeistert im Celtic Park regelmäßig die leidenschaftlichen Zuschauer und führte die "Bhoys" innerhalb eines Jahres bereits zu drei Titeln.

Am Mittwochabend (ab 21.00 Uhr im Liveticker) möchte er im Hinspiel der Play-offs in der Champions League seinen Ex-Klub Bayern München ärgern - so wie in der Ligaphase RB Leipzig.

"Ich freue mich brutal über das Los und bin bis in die Haarspitzen motiviert", sagte Kühn in der Bild am Sonntag und warf bereits einen Blick auf die Atmosphäre im Celtic Park: "Die Bayern-Spieler haben viel erlebt, aber das wird alles toppen."

Im Januar 2020 war der feine Techniker zu den Bayern gewechselt und gewann mit der zweiten Mannschaft prompt die Meisterschaft in der 3. Liga. Für die erste Mannschaft reichte es zum damaligen Zeitpunkt aber nicht.

Nach einer Leihe zum Zweitligisten Erzgebirge Aue ging es über Rapid Wien im Januar 2024 nach Schottland. Dort gelang Kühn schließlich der Durchbruch.

Der Werdegang ist auch Münchens Sportvorstand Max Eberl nicht entgangen: "Ich habe seine Entwicklung verfolgt. Man kann nur sagen: Bei Celtic ist er heimisch geworden."