FC Bayern: Ultras mit Protest-Banner Die Sperre betraf ausschließlich den Unterrang der Südkurve. Andere Stadionbereiche waren davon nicht betroffen.

Und die Ultras waren trotz der Sperre präsent, wichen zahlreich in den Oberrang aus, um den FC Bayern zu gegen die Belgier unterstützen. Und um ihre Meinung kundzutun, denn sie protestierten mit einem Banner gegen die verhängte Strafe der UEFA: "Gegen Kollektivstrafen - für eine lebendige Fankultur", war darauf zu lesen. Mit einem weiteren Banner stellten sie klar: "Wir sind immer hier - die Kurve, das sind wir." Dazu waren sie auch gesanglich deutlich zu hören.

FC Bayern: Möglichkeiten für Ultras in anderen Blöcken trotz Sperre Wie es zur Präsenz der Ultras kam? Theoretisch bestand für Fans – auch für Mitglieder der Ultra-Gruppierungen – die Möglichkeit, Tickets in anderen Blöcken zu nutzen, sofern diese regulär erworben wurden. Ein geschlossenes oder koordiniertes Auftreten in einem anderen Block galt eigentlich als organisatorisch schwierig. Die Ticketvergabe erfolgt personalisiert, ein kurzfristiger Tausch oder Weiterverkauf ist nur eingeschränkt möglich. FC Bayern München vs. Union Saint-Gilloise im Liveticker

