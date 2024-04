FC Bayern: Spieler bekommen gegen Arsenal wegen Fan-Sperre keine Extra-Tickets

Normalerweise reisen gemeinsam mit den Profis auch die Frauen oder Freundinnen, Eltern, Kinder, Freunde oder Berater mit - nicht so dieses Mal. Dem Bericht zufolge waren nur die Spielerfrauen von Joshua Kimmich, Konrad Laimer und Eric Dier an Bord des Flugzeugs, das sich am Montag Richtung London aufmachte.

Wie die "Bild" berichtet, fällt durch den Fan-Ausschluss das gesamte Ticket-Kontingent für den FC Bayern deutlich geringer aus. Nur 200 Karten stehen demnach zur Verfügung, die hauptsächlich an Sponsoren und Ehrengäste verteilt werden. Die Spieler aber gehen zum Großteil leer aus, müssen also auf die Unterstützung ihrer Angehörigen verzichten.

Bei der Niederlage in Heidenheim (2:3) am vergangenen Wochenende reagierten die Bayern-Fans mit einem Banner auf den Ausschluss. "We’re going to London anyway! Wembley calling – F*CK UEFA", war dort zu lesen. Frei übersetzt: Man werde trotzdem nach London fahren - und zwar zum Finale im Wembley-Stadion Anfang Juni.