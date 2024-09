FC Bayern: Star-Einkauf Joao Palhinha nur Ersatz - deswegen setzt Vincent Kompany nicht auf ihn

Anzeige

Der Star-Neuzugang und Wunschspieler von Ex-Trainer Thomas Tuchel sitzt auch beim Sieg gegen Dinamo Zagreb 90 Minuten auf der Bank. Nachfolger Vincent Kompany hat aus mehreren Gründen derzeit noch keine Verwendung beim FC Bayern für Joao Palhinha.

Von Christian Stüwe und Martin Volkmar

Ob Joao Palhinha wirklich telefonierte oder nicht, weiß natürlich niemand. Vieles spricht aber dafür, dass der Portugiese am Dienstagabend nach dem furiosen 9:2-Sieg des FC Bayern München gegen Dinamo Zagreb den bei Profifußballern sehr beliebten Handytrick anwendete.

Mit dem Smartphone am Ohr ging der 29-Jährige an den Journalistinnen und Journalisten in der Mixed Zone vorbei, dass Telefon signalisierte den Wartenden, nicht angesprochen werden zu wollen. Tatsächlich wären die gestellten Fragen für Palhinha vermutlich auch wenig erfreulich gewesen.

Schließlich saß der Nationalspieler die komplette Spielzeit auf der Bank, während seinen Kollegen ein spektakulärer Start in die neue Champions-League-Saison gelang. Selbst der zuletzt ins Abseits geratene Leon Goretzka, ein direkter Konkurrent Palhinhas im zentralen Mittelfeld, trug sich in die Torschützenliste ein. (Einzelkritik: Die Noten der Bayern-Stars gegen Zagreb)

Für den gebürtigen Lissaboner war dies in seiner kurzen Zeit in München jedoch keine neue Erfahrung. Bereits am 1. Spieltag in der Bundesliga saß er beim Sieg gegen den VfL Wolfsburg die volle Spielzeit auf der Bank ab, im DFB-Pokal und gegen den SC Freiburg durfte er jeweils für eine knappe Viertelstunde ran. Lediglich beim 6:1-Sieg bei Holstein Kiel am vergangenen Wochenende stand der defensive Mittelfeldspieler in der Startelf.