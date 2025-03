Xabi Alonso hat als Trainer noch nie gegen den FC Bayern München verloren - erweist sich der Spanier erneut als Kryptonit, müssten die Bayern von einem großen Traum Abschied nehmen.

Alle Fans des FC Bayern müssen jetzt ganz stark sein - am Mittwoch kommt Xabi Alonso nach München. Mr. Unschlagbar, das Kryptonit für den Rekordmeister. Zahlen gefällig?

1:2, 2:2, 0:3, 1:1, 0:1, 0:0 - keines der vergangenen sechs Spiele gegen Alonso hat Bayern gewonnen, der Trainer von Bayer Leverkusen hat aus Vizekusen eine Art Angstgegner der Bayern gemacht. Und jetzt will der Spanier seinem Ex-Klub (2014 bis 2017) wie schon im Achtelfinale des DFB-Pokals den nächsten Titel versauen.

"Wir sind in einem guten Moment und werden es versuchen", sagte Alonso mit Blick auf das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (ab 21.00 Uhr im Liveticker). Doch Bayern sei immer noch Bayern.

"Wir sind nicht dumm zu denken, dass wir der Favorit sind", sagte der 43 Jahre alte Meistermacher: "Wir wissen, dass wir gegen den FC Bayern spielen, sie haben die Champions League fünfmal gewonnen. Wir müssen großen Respekt haben, es sind zwei Spiele, aber wir bleiben cool."