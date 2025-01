Champions League heute: So seht ihr den BVB in Bologna live

Update, 21.01., 23:05 Uhr: Dortmund verliert auch in Bologna

Borussia Dortmund verliert auch das vierte Spiel in Folge und unterliegt in Bologna verdient mit 1:2. In der ersten Halbzeit ging der BVB per Foulelfmeter durch Guirassy in Führung (15.), doch der Bundesligist lieferte über die gesamte Spielzeit eine desolate und mutlose Leistung ab. Aus dem Spiel heraus gelang den Schwarz-Gelben sehr wenig, oft waren lange Bälle das Mittel der Wahl.

Die Italiener dagegen waren bemüht und belohnten sich im zweiten Durchgang per Doppelschlag innerhalb von 90 Sekunden: Zuerst schob Dallinga aus fünf Meter ein (71.) und kurz darauf nutzte Iling eine Unordnung in Dortmunds Hintermannschaft zum 2:1 (72.). Durch die Niederlage werden die Diskussionen um Trainer Nuri Sahin sicher noch größer, am Wochenende spielt der BVB zuhause gegen Werder Bremen.