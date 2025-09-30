Champions League Highlights vom 2. Spieltag am Mittwoch ab 23 Uhr live auf Joyn
FC Bayern München vs. Paphos FC: Nicolas Jackson überzeugt bei nächster Harry-Kane-Show - die Noten
- Aktualisiert: 01.10.2025
- 13:59 Uhr
- Justin Kraft
Der FC Bayern München hat beim Paphos FC auch das zweite Spiel in der Champions League souverän gewonnen. ran hat die Noten der FCB-Stars.
Der FC Bayern München bleibt auch in der Champions League weiterhin souverän. Gegen den Paphos FC feierte der FCB einen souveränen 5:1-Sieg.
Trainer Vincent Kompany veränderte seine Startelf im Vergleich zum vergangenen Pflichtspiel auf fünf Positionen. Unter anderem feierte Nicolas Jackson sein Startelfdebüt.
Und der wusste direkt zu überzeugen, während die Münchner eine weitere Harry-Kane-Show feiern.
ran hat die Noten und Einzelkritiken der Profis des FCB.
FC Bayern vs. Paphos: Die Noten der Münchner
Externer Inhalt
Manuel Neuer
Beim Gegentor chancenlos. Mit dem Ball am Fuß erwischt er allerdings keinen guten Tag und spielt mehrere Fehlpässe. Wenn das die einzigen nennenswerten Aktionen sind, fällt das umso mehr ins Gewicht.
ran-Note: 4
Konrad Laimer
Wieder sehr offensiv unterwegs. Hat zu Beginn gleich zwei Situationen, in denen er beinahe in Abschlusspositionen kommt. Bewegt sich wieder viel in beiden Hälften, hat nach der starken Anfangsphase aber lange keine wirklich nennenswerten Aktionen. Taut erst im zweiten Durchgang wieder auf. Auf dem linken Flügel später ebenso umtriebig und aktiv wie auf dem rechten.
ran-Note: 2
Dayot Upamecano
Verteidigt robust und ist auch im Spielaufbau sicher. In der Entstehung des Gegentors hat er ein offensichtliches Missverständnis mit Kim, für das er aber wenig kann. Insgesamt aber wieder ein solider Auftritt des Franzosen.
ran-Note: 3
Min-jae Kim
Nach einer nervösen Aufbausequenz ist er es, der den Fehlpass spielt. Der Ballgewinn von Paphos endet aber in einem ungefährlichen Abschluss (4.). Ist auch in der Folge etwas wackelig, auch wenn er lange Zeit kaum im Mittelpunkt steht. Kurz vor der Pause unterläuft ihm aber ein weiterer unnötiger Fehlpass, der zum 1:4 aus Bayern-Sicht führt.
ran-Note: 4
Raphael Guerreiro
Zu Beginn noch relativ unauffällig, aber wie Laimer sehr offensiv unterwegs und kombiniert dort mehrmals gut mit. In der 20. Minute spielt er einen schönen Doppelpass mit Jackson und vollendet selbst zum 2:0. Hat defensiv immer mal wieder leichte Probleme, vor allem im zweiten Durchgang. Nach der Auswechslung von Kane übernimmt Laimer seine Position, Boey verteidigt rechts und der Portugiese geht auf die Zehn (64.). Dort hat er weiterhin ein paar gute Ideen für die Offensive – wie in der 90. Minute, als er Jackson gut in Szene setzt.
ran-Note: 2
Joshua Kimmich
Ist von der ersten Sekunde an viel am Ball, leitet Angriffe ein, sortiert, sucht Raum vor sich. Es ist ein typisches Kimmich-Spiel auf hohem Niveau. In der zweiten Halbzeit erlaubt er sich dennoch gleich zu Beginn eine kleine Nachlässigkeit, die nicht bestraft wird. Vergibt kläglich per Kopf aus kurzer Distanz (58.). Auch in der Schlussphase einmal kurz schläfrig. Alles keine groben Fehler, aber auch nicht das Level, das er normalerweise hat.
ran-Note: 3
Aleksandar Pavlovic
Spielt zunächst unauffällig und macht neben Kimmich nur das Nötigste. Nur das Nötigste macht er auch kurz vor dem Pausenpfiff, als er der einzige Bayern-Spieler ist, der das Traumtor noch verhindern könnte. Ist aber eher Begleitschutz von Orsic statt ihn wirklich zu stören. Guter Abschluss in der 58. Minute. Ist allgemein in der zweiten Halbzeit auffälliger und nimmt das Spiel mehr in die Hand, was die anfänglich wilde Phase auch schnell beruhigt.
ran-Note: 3
Michael Olise
Kommt nach unauffälligen zehn Minuten immer besser ins Spiel und bereitet das 1:0 vor. Auch beim zweiten Treffer hat der Franzose seine Füße im Spiel, weil er Guerreiro hervorragend freispielt. Fast alles läuft fortan über ihn. In der zweiten Halbzeit vergibt er die Großchance auf den fünften Bayern-Treffer (49.). Macht 20 Minuten später dann den deutlich schwereren Abschluss rein.
ran-Note: 2
Nicolas Jackson
Kommt gut in die Partie, kann sich einige Male erfolgreich freilaufen und probiert viel. Zunächst sind seine Aktionen noch sehr unpräzise. Spielt dann beim 2:0 einen starken Doppelpass mit Guerreiro und sammelt so seinen ersten Assist für die Bayern (20.). Agiert immer wieder als Wandspieler und verteilt die Bälle dort auch klug. Legt nach der ersten Vorlage auch das erste Tor nach (31.). Zeigt dann in der 69. Minute doch nochmal, warum er auf der Insel als Chancentod bezeichnet wurde und hat Glück, dass Olise den Nachschuss verwandelt. Trifft auch kurz vor dem Ende nur den Pfosten. Trotzdem ein sehr starker Auftritt des Stürmers, der zeigt, wohin die Reise gehen kann.
ran-Note: 2
Luis Diaz
Sehr aktiver Start des Kolumbianers. Holt zunächst zwei Freistöße heraus, hat dann in der 7. Minute den ersten guten Bayern-Abschluss. Arbeitet viel und ist gut im Spiel, nur die letzte Aktion will ihm nicht so wirklich gelingen. Kurz vor der Pause schließt er selbst ab, statt zum sicheren 5:0 querzulegen. In der Halbzeit wird er ausgewechselt, um Kräfte für die Liga zu sparen.
ran-Note: 3
Harry Kane
Trifft in der 9. Minute nach einer Ecke akrobatisch den Pfosten. Wenige Minuten später macht er es besser und schiebt aus spitzem Winkel ins lange Eck zur Führung ein (15.). Nach etwas mehr als einer halben Stunde channelt der Engländer seinen inneren Musiala, dribbelt durch vier Gegenspieler und haut den Ball in die Maschen zum 4:0. Unfassbarer Diagonalball auf Olise (61.). Bekommt anschließend etwas Ruhe und darf vorzeitig auf die Bank.
ran-Note: 1
Einwechselspieler des FC Bayern
Serge Gnabry (ab der 46. für Diaz): Kommt direkt gut rein, bereitet die Olise-Großchance vor (49.). Anschließend flacht sein Spiel etwas ab. Kurz vor Schluss trifft er den Pfosten. ran-Note: 3
Sacha Boey (ab der 64. für Kane): Wird kaum gefordert, weil in der Schlussphase das Tempo der Partie deutlich abflacht. Er selbst kann offensiv auch keine Impulse mehr setzen. ran-Note: 3
Jonathan Tah (ab der 73. für Upamecano): Hat keine besonderen Aktionen. ran-Note: Ohne Bewertung
Lennart Karl (ab der 73. für Olise): Darf in der Schlussphase sein Champions-League-Debüt feiern und hat direkt einen Abschluss – allerdings mit zu viel Rücklage und so fliegt der Ball weit übers Tor. ran-Note: Ohne Bewertung
Tom Bischof (ab der 82. für Laimer): Darf ein paar Minuten als Linksverteidiger ran. ran-Note: Ohne Bewertung