Galatasaray-Trainer Okan Buruk stocksauer auf FC Bayern

Alejandro Garnacho (Manchester United)

In der Premier League erzielte er per Fallrückzieher vielleicht das Tor des Jahres, in der Champions League machte er in fünf Spielen ein Tor. Er ist dennoch eines der wenigen Lichter einer durchwachsenen ManUnited-Saison. Aktuell sind sie enttäuschender Vierter in der Gruppe A und müssen um ein Weiterkommen mehr als zittern. © Getty