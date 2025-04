Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League trifft Inter Mailand auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Hinspiel live im TV, Livestream und Liveticker.

Das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals konnte Inter Mailand durch einen späten Treffer für sich entscheiden. In der Allianz Arena liefen die Bayern lange einem Rückstand hinterher, ehe Thomas Müller in der 85. Minute ausgleichen konnte.

Das letzte Wort hatte allerdings Davide Frattesi, der drei Minuten später zum 2:1-Endstand traf. Nun geht es im denkwürdigen Giuseppe Meazza Stadion in Mailand für die Münchner darum, den Rückstand aus dem Hinspiel auszugleichen.

Beide Teams müssen vorher in ihrer Liga am Samstagabend antreten. Die Bayern treffen dabei im deutschen Klassiker um 18:30 Uhr auf Borussia Dortmund. Inter spielt gegen Cagliari Calcio. Anpfiff in Italien ist 30 Minuten eher als in der Bundesliga-Partie.

Für das Rückspiel in der Königsklasse muss Vincent Kompany weiterhin auf die Langzeitverletzten Neuer, Davies, Upamecano, Ito und voraussichtlich Musiala und Coman verzichten.