Beide Teams mussten vorher in ihrer Liga am Samstagabend antreten. Die Bayern trafen dabei im deutschen Klassiker auf Borussia Dortmund (2:2). Inter spielte gegen Cagliari Calcio (3:1).

Das Hinspiel des Champions-League -Viertelfinals konnte Inter Mailand durch einen späten Treffer für sich entscheiden. In der Allianz Arena liefen die Bayern lange einem Rückstand hinterher, ehe Thomas Müller in der 85. Minute ausgleichen konnte.

Mit dieser Aufstellung will FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany das Rückspiel in Mailand gewinnen.

+++ Update, 15.04., 19:42 Uhr: Zuspruch für Kim Minjae von Kane und Kompany ++++

Kim Min-jae sah zuletzt bei einem Gegentor beim 2:2 gegen Borussia Dortmund nicht gut aus und wurde offenbar angeschlagen ausgewechselt. Für das Rückspiel gegen Inter am Mittwoch in Mailand ist der Südkoreaner aber anscheinend fit und für die Startelf eingeplant. "Ich glaube an jeden einzelnen meiner Spieler", sagte Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Mittwochabend.

"Ich denke, solche Situationen motivieren dich, den Leuten das Gegenteil zu beweisen. Wir kassieren Gegentor als Team und wir erzielen Tore als Team. Minjae weiß, dass er es in dieser Aktion besser hätte machen können", sagte Harry Kane: "Aber ich denke, dass er während der gesamten Saison einer unserer besten Spieler war, der auch körperlich einige Probleme hatte. Er hat immer alles für die Mannschaft gegeben. Ich hoffe, dass er morgen ein gutes Spiel macht."