Vermutlich, weil der 29-Jährige sich in rund einem Monat auch offiziell sämtliche anderen Angebote in Ruhe anschauen kann. Und es ist davon auszugehen, dass der seit Wochen in starker Form auftrumpfende Nationalspieler sowohl wirtschaftlich als auch sportlich mit höchst interessanten Offerten zahlreicher Topklubs rechnen kann.

"Ich kann nicht in Josh reinschauen. Ich kann nur sagen, dass Christoph Freund und ich mit ihm sehr, sehr offene, gute Gespräche führen und mehr möchte ich an dieser Stelle auch nicht sagen, weil es gibt noch keine Verlängerung", meinte Eberl offen: "Joshua weiß, dass wir es wollen. Wir sind bereit, dass wir es auch final über den Tisch bringen, wenn er ja sagt. Aber das ist noch nicht passiert."

Schließlich fühlte sich Kimmich von den Bossen in der Corona-Hochzeit, als er sich zunächst nicht impfen lassen wollte, im Stich gelassen. Und in der desaströsen vergangenen Saison gehörte er zu den Sündenböcken für die erste titellose Spielzeit seit 2012.

Bedeutet: Neben der Frage, wo er die besten Chancen auf Geld, Anerkennung und Titel hat, wird auch das schlechte Verhältnis zu seinem jetzigen Arbeitgeber in den letzten Jahren offenbar in seine Entscheidung einfließen.

Eberl weiß offensichtlich um dieses Problem. "Da brauchen wir keinen Hehl daraus zu machen, dass Joshua eine Zeit hatte, wo sich alle nicht so wohl gefühlt haben, wo alle ein Stück weit sich nicht so verhalten haben, wie es sein muss. Das gebe ich ganz offen zu", sagte er am Dienstag: "Aber mit Beginn der Saison war das für mich vorbei und Joshua hat gezeigt, was für eine Qualität er hat. Er kommt gerade wieder auf das Level, auf dem er schon mal war, wo er einer der besten Mittelfeldspieler der Welt war."

Es verwundert nicht, dass Trainer und Teamkollegen das auch so sehen. "Er hat in jedem Spiel gezeigt, dass er wichtig für uns ist", sagte Vincent Kompany: "Vertragsdetails sind nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Spieler motiviert, glücklich und bereit sind, für diesen Verein zu kämpfen. Dieses Gefühl bekomme ich jeden Tag von Joshua."