Manchester City verspielt in der Schlussphase der Champions-League-Partie gegen Rotterdam eine Drei-Tore-Führung und steckt immer tiefer in der Krise. Während Trainer Pep Guardiola Verletzungen in seinem Gesicht erklären muss, finden Presse und TV-Experten deutliche Worte.

Die Krise bei Manchester City nimmt beinahe schon unheimliche Züge an.

Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola konnte auch das sechste Pflichtspiel in Folge nicht gewinnen. Dabei führte ManCity am Dienstagabend nach zwei Toren von Erling Haaland und einem Treffer von Ilkay Gündogan bis zur 75. Minute komfortabel mit 3:0 gegen Feyenoord Rotterdam in der Champions League.

Doch nach dem Anschlusstreffer durch Hadj Moussa verlor City komplett den Faden, die Partie endete 3:3. "Blue it again!”, titelte das Boulevard-Blatt "The Sun" mit einem Wortspiel, dass sich ungefähr mit "Schon wieder vermasselt" übersetzen lässt.

"Pep kratzt sich am Kopf, während er zum ersten Mal in der Geschichte eine 3:0-Führung verspielt und seine Albtraumserie sich verlängert", schrieb das Boulevard-Blatt weiter und spielte auf Verletzungen im Gesicht des Spaniers an, mit denen er bei der Pressekonferenz erschien.