Jürgen Klopp: Wunschkandidat bei internationalem Topklub

Sieben Jahre Trainer beim 1. FSV Mainz 05, sieben Jahre beim BVB und neun Jahre beim FC Liverpool – inzwischen ist Jürgen Klopp Global Head of Soccer bei Red Bull. Nun bringt ein Präsidentschaftskandidat ihn bei seinem Klub ins Gespräch.

Mit sieben Siegen und zwei Remis aus neun Pflichtspielen ist Benfica Lissabon ziemlich gut in die Saison gestartet.

Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Vereinsführung mit Coach Bruno Lage, der seit September 2024 im Amt ist, zufrieden ist.

Cristovao Carvalho, der sich Ende Oktober zum Präsidenten von Benfica wählen lassen will, sieht das aber völlig anders.

Der Präsidentschaftskandidat sagte im Interview mit "SIC Noticias": "Bei mir würde Bruno Lage nicht über seinen Vertrag hinaus (endet im Sommer 2026; Anm. d. Red.) bleiben." Und auch einen möglichen Nachfolger hat Carvalho schon ausgemacht.

"Ich brauche einen Weltklasse-Trainer, einen, der schon die Champions League gewonnen hat und der mit Benfica die Champions League gewinnen will. Da fällt mir nur ein Name ein: Jürgen Klopp."