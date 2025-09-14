Fußball
Jürgen Klopp: Wunschkandidat bei internationalem Topklub
- Veröffentlicht: 14.09.2025
- 11:00 Uhr
- Julian Erbs
Sieben Jahre Trainer beim 1. FSV Mainz 05, sieben Jahre beim BVB und neun Jahre beim FC Liverpool – inzwischen ist Jürgen Klopp Global Head of Soccer bei Red Bull. Nun bringt ein Präsidentschaftskandidat ihn bei seinem Klub ins Gespräch.
Mit sieben Siegen und zwei Remis aus neun Pflichtspielen ist Benfica Lissabon ziemlich gut in die Saison gestartet.
Daher liegt die Vermutung nahe, dass die Vereinsführung mit Coach Bruno Lage, der seit September 2024 im Amt ist, zufrieden ist.
Cristovao Carvalho, der sich Ende Oktober zum Präsidenten von Benfica wählen lassen will, sieht das aber völlig anders.
Der Präsidentschaftskandidat sagte im Interview mit "SIC Noticias": "Bei mir würde Bruno Lage nicht über seinen Vertrag hinaus (endet im Sommer 2026; Anm. d. Red.) bleiben." Und auch einen möglichen Nachfolger hat Carvalho schon ausgemacht.
"Ich brauche einen Weltklasse-Trainer, einen, der schon die Champions League gewonnen hat und der mit Benfica die Champions League gewinnen will. Da fällt mir nur ein Name ein: Jürgen Klopp."
Klopps positive Worte über Benfica machen Carvalho Hoffnung
Was Carvalho - der natürlich erst einmal gewählt werden müsste - Hoffnung macht, sind lobende Worte, die Klopp vor gar nicht allzu langer Zeit über Benfica sagte.
Als Klopp im April 2022 mit Liverpool im Champions-League-Viertelfinale auf Benfica traf, siegte sein Team zunächst 3:1. Das Rückspiel endete 3:3, Klopp äußerte sich nach dem Hinspiel sehr positiv über Benfica.
Klopp sagte damals: "Ich bin ja nicht komplett behämmert und denke, wir müssen hier Benfica weghauen. Vor dem Spiel hat mich ein englischer Kollege gefragt, wie froh ich wäre, wenn wir nächste Woche ein ganz ruhiges Rückspiel haben könnten. Gott im Himmel! Das ist Champions-League-Viertelfinale. Benfica ist da ja nicht reingelost worden, sondern hat eine super schwere Gruppe überstanden und mit Ajax Amsterdam eines der aufregendsten Teams in Europa ausgeschaltet."
Carvalho hat Klopps Aussagen nicht vergessen: "Er hat sogar gesagt, dass Benfica ein großartiger Verein ist, den er eines Tages gerne trainieren würde. Jemand, der das sagt, hat mehr für den Verein übrig als jeder andere."
Die Chancen, dass Jürgen Klopp 2026 bei Benfica anheuert, sind allerdings äußerst gering – zu oft hat er deutlich gemacht, dass er vorerst genug vom Trainerdasein hat.
Doch wer hätte gedacht, dass er einmal Global Head of Soccer bei Red Bull wird?
