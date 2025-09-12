Anzeige
Königsklasse startet

Champions League 2025/26 heute live: Übertragung im TV, Modus, Ligaphase, Vereine, Ergebnisse - alle Informationen

  • Aktualisiert: 01.10.2025
  • 16:08 Uhr
  • ran.de

Die neue Saison in der Champions League ist gestartet. Wann stehen die Spieltage an? Wer ist überhaupt dabei? Und wo kann man die Spiele im TV verfolgen?

Wer stößt Paris Saint-Germain vom Thron? Oder können die Franzosen ihren Champions-League-Titel verteidigen? Die neue Spielzeit in der europäischen Königsklasse wird Antworten parat haben!

Wie schon im vergangenen Jahr geht die Champions League erneut mit einer aus 36 Teams bestehenden Ligaphase los, bevor die K.o.-Phase ansteht.

Anzeige
Anzeige
Champions League: Highlights kostenlos via Joyn streamen
imago images 1045803939

HIER KOSTENLOS STREAMEN:  Highlights des Champions-League-Spieltages

Immer mittwochs um 23 Uhr im ZDF-Stream via Joyn kostenfrei gucken

Anzeige

In der Ligaphase treffen die Teams auf jeweils acht Vereine und absolvieren jeweils vier Heim- und Auswärtsspiele. Die acht besten Teams qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Playoffs um die restlichen Achtelfinalplätze.

Aus Deutschland sind der FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt dabei.

ran hat die wichtigsten Informationen zur Königsklasse zusammengefasst

Anzeige

Champions League 2025/26 im Free-TV heute live: Kaum Spiele - aber Highlights

Die Königsklasse wird 2025/26 kaum im Free-TV übertragen. Sicher ist: Mindestens das Finale wird auch in diesem Jahr vom ZDF gezeigt.

Wer nicht bereit ist, Geld in ein Pay-TV-Abo zu investieren, kann die Champions League trotzdem verfolgen: Das ZDF zeigt immer Mittwoch ab 23 Uhr die Highlights der deutschen Spiele und die Zusammenfassung der wichtigsten anderen Partien.

Einen kostenlosen ZDF-Livestream gibt es hier bei Joyn.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Champions League heute im Pay-TV, Livestream und Liveticker

Die Rechte für die Übertragung der Königsklasse liegen weiterhin beim Streamingdienst DAZN, ausgewählte Partien laufen auch beim Pay-TV-Sender des Anbieters.

Weiterhin zeigt Amazon Prime Video einzelne Spiele im Livestream. Liveticker zu allen Spielen findet ihr wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

UEFA Champions League 25/26 heute live: Termine für die Ligaphase und die K.o.-Phase

  • 1. Spieltag: 16.-18. September 2025
  • 2. Spieltag: 30. September-1. Oktober 2025
  • 3. Spieltag: 21./22. Oktober 2025
  • 4. Spieltag: 4./5. November 2025
  • 5. Spieltag: 25./26. November 2025
  • 6. Spieltag: 9./10. Dezember 2025
  • 7. Spieltag: 20./21. Januar 2026
  • 8. Spieltag: 28. Januar 2026
  • Play-offs der K.-o.-Phase: 17./18. & 24./25. Februar 2026
  • Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
  • Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
  • Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
  • Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)
Anzeige

Champions-League-Ligaphase heute live: Wie ist der Modus?

Erneut sind 36 Teams dabei. In der ersten Phase - der Ligaphase - hat jede Mannschaft acht Partien. Vier davon im eigenen Stadion, vier auswärts.

Duelle mit Kontrahenten aus dem eigenen Verband sind eigentlich nicht vorgesehen, können aber stattfinden, wenn eine Liga mehr als vier Teilnehmer stellt und nur so eine Patt-Situation verhindert werden kann.

Anders als zuvor werden die Teams nicht in Gruppen einsortiert, sondern alle 36 in einer Tabelle zusammengefasst. Die ersten acht sind nach den Ligaspielen direkt für das Achtelfinale qualifiziert, die Teams auf den Plätzen neun bis 16 treten in K.o.-Runden-Playoffs in einem Hin- und Rückspiel gegen ein Team auf den Plätzen 17 bis 24 an. Die acht Sieger ziehen dann ebenfalls in das Achtelfinale ein, ab dem es gegen einen Klub aus der Top 8 im gewohnten Modus weitergeht.

Anzeige

Wie seht die aktuelle CL-Tabelle aus

Anzeige
Ligaphase
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
1Bayern MünchenBayern MünchenBayernFCB22008:266
2Real MadridReal MadridReal MadridRMA22007:166
3Inter MailandInter MailandInterINT22005:056
4Tottenham HotspurTottenham HotspurTottenhamTOT21103:214
5Paris Saint-GermainParis Saint-GermainParis SGPSG11004:043
6Atlético MadridAtlético MadridAtléticoATM21017:433
7Olympique MarseilleOlympique MarseilleMarseilleOM21015:233
8Sporting CPSporting CPSporting CPSCP11004:133
9FC BrüggeFC BrüggeFC BrüggeBRU21015:323
10Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseSt. GilloiseUSG11003:123
11Arsenal FCArsenal FCArsenalARS11002:023
12Manchester CityManchester CityMan CityMCI11002:023
13Qarabağ FKQarabağ FKQarabağ FKQAR11003:213
14FC BarcelonaFC BarcelonaBarcelonaBAR11002:113
15Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtE. FrankfurtSGE21016:603
16Liverpool FCLiverpool FCLiverpoolLIV21013:303
17Chelsea FCChelsea FCChelseaCHE21012:3-13
18GalatasarayGalatasarayGalatasarayGAL21012:5-33
19AtalantaAtalantaAtalantaATA21012:5-33
20FK Bodø/GlimtFK Bodø/GlimtBodø/GlimtBOD20204:402
21Borussia DortmundBorussia DortmundDortmundBVB10104:401
22Juventus TurinJuventus TurinJuventusJUV10104:401
23Bayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusenB0410102:201
24FC KopenhagenFC KopenhagenKopenhagenFCK10102:201
25Olympiakos PiraeusOlympiakos PiraeusOlympiakosOLY10100:001
26Slavia PrahaSlavia PrahaSlavia PrahaSLP20112:5-31
27Pafos FCPafos FCPafos FCPAF20111:5-41
28Newcastle UnitedNewcastle UnitedNewcastleNEW10011:2-10
29Villarreal CFVillarreal CFVillarrealVIL10010:1-10
30SL BenficaSL BenficaSL BenficaSLB20022:4-20
31PSV EindhovenPSV EindhovenPSV EindhovenPSV10011:3-20
32Athletic ClubAthletic ClubAthleticATH10010:2-20
32SSC NeapelSSC NeapelSSC NeapelSSC10010:2-20
34AS MonacoAS MonacoAS MonacoMON10011:4-30
35Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAjaxAJA20020:6-60
36FK KairatFK KairatFK KairatKAI20021:9-80
  • Nächste Runde
  • Playoffs
Anzeige

Champions League heute live: Welche Teams sind für die Ligaphase qualifiziert?

  • England: FC Liverpool, FC Arsenal, Manchester City, FC Chelsea, Tottenham Hotspur, Newcastle United
  • Spanien: FC Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, FC Villarreal, Athletic Bilbao
  • Italien: SSC Neapel, Inter Mailand, Atalanta Bergamo, Juventus Turin
  • Deutschland, FC Bayern, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt
  • Frankfurt: Paris Saint-Germain, Olympique Marseille, AS Monaco
  • Niederlande: PSV Eindhoven, Ajax Amsterdam
  • Belgien: Union Saint-Gilloise, FC Brügge
  • Portugal: Sporting Lissabon, Benfica Lissabon
  • Dänemark: FC Kopenhagen
  • Türkei: Galatasaray Istanbul
  • Tschechien: Slavia Prag
  • Griechenland: Olympiakos Piräus
  • Kasachstan: Kairat Almaty
  • Norwegen: FK Bodo/Glimt
  • Aserbaidschan: FK Qarabag
  • Zypern: Pafos FC
Anzeige

Champions League heute live: Wie viel Geld ist im Spiel?

2,467 Milliarden Euro schüttet die UEFA in dieser Saison an die Teilnehmer aus. Das Startgeld für jeden Klub beträgt 18,62 Millionen Euro, hinzu kommen Ergebnisprämien.

Pro Sieg erhalten die Vereine 2,1 Millionen und pro Unentschieden 0,7 Millionen, nicht verteilte Beiträge aus diesem Topf (insgesamt 914 Millionen Euro) werden gemäß der Endplatzierung proportional an die Teams vergeben.

Neben einer sogenannten Platzprämie von 275.000 für den Letzten bis zu knapp zehn Millionen für den Ersten der Ligaphase erhalten die Teams auf den Plätzen 1 bis 8 weitere zwei Millionen, die auf den Plätzen 9 bis 16 eine Million. Zusammen mit den möglichen Einnahmen aus der K.o.-Phase sind so im Maximalfall über 110 Millionen Euro nur durch UEFA-Prämien möglich. Hinzu kommen Zuschauereinnahmen und die Einnahmen aus dem Marktpool.

Das Wichtigste in Kürze

Anzeige
Mehr News zur Champions League
Williams erlitt die Verletzung beim Nationalteam
News

Vor BVB-Duell: Bilbao-Topstar fällt aus

  • 01.10.2025
  • 17:34 Uhr
UEFA Champions League; Paphos FC - FC Bayern München; 30.09.2025 im Bild Vincent KOMPANY Trainer FC Bayern Muenchen kurz vor Anpfiff der Partie UEFA Champions League: Paphos FC - FC Bayern München;...
News

Bayerns Zypern-Gala zeigt Kompanys Lernkurve

  • 01.10.2025
  • 16:58 Uhr
Sane
News

Kommentar: Sane hat sich verzockt

  • 01.10.2025
  • 16:35 Uhr
FC Bayern München v Hamburger SV - Bundesliga
News

Champions League: Die Highlights im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 01.10.2025
  • 16:13 Uhr
27.09.2025, xblx, Fussball 1.Bundesliga, FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund v.l. Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Goal scored, Tor zum 0:1, celebrate the goal, Torjubel , Jubel, jubeln, jubelt, (...
News

Borussia Dortmund vs. Athletic Bilbao heute live: Champions League im TV, Livestream und im Ticker

  • 01.10.2025
  • 16:12 Uhr
Tor fuer den FC Bayern Munechen durch Harry Kane (Bayern Muenchen 9) zum 1:0, CYP, FC Pafos - FC Bayern Muenchen, Fussball, Champions-League, 2. Spieltag, Saison 2025 2026, 30.09.2025 CYP, FC Pafos...
News

FCB-Noten: Neuzugang überzeugt bei nächster Kane-Show

  • 01.10.2025
  • 13:59 Uhr
Galatasaray v Liverpool - UEFA Champions League ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 30: Players of Galatasaray celebrate after winning the UEFA Champions League week 2 match between Galatasaray and Liver...
News

Gala-Wunder: Presse sieht "Höllenabend für Liverpool"

  • 01.10.2025
  • 13:54 Uhr
Zurück in London: José Mourinho
News

Kuss und Kekse: "Special snack" für Mourinho

  • 01.10.2025
  • 11:11 Uhr
Wirtz (r.) im Spiel gegen Galatasaray
News

Kritik an Wirtz wächst: "Er ist nicht auf der Höhe"

  • 01.10.2025
  • 09:39 Uhr
imago images 1067184711
News

Frankfurts wilde Schwankungen sind brandgefährlich - Kommentar

  • 01.10.2025
  • 08:51 Uhr