Machtkämpfe, Fan-Kritik und Misserfolg: Bayern-Gegner Lazio Rom in tiefer Krise

In der Liga nur im oberen Mittelfeld, in den vergangenen Wochen kaum erfolgreich. Maurizio Sarri steht bei Lazio Rom massiv in der Kritik, die sportliche Krise wird vor dem Champions-League-Rückspiel beim FC Bayern immer schlimmer.

"Frost", "Spaltung" und eine unumgängliche Trennung im Sommer – was der "Corriere dello Sport" in Italien derzeit über Lazio Rom schreibt, zeichnet das Bild eines tief in der Krise steckenden Klubs. Die Protagonisten: Trainer Maurizio Sarri und Klub-Boss Claudio Lotito.

Die beiden wären "zunehmend gespalten", weshalb es nun auf ein Ende der Zusammenarbeit hinauslaufe – spätestens im Sommer. Sportlich läuft es für Lazio bereits über die gesamte Saison gesehen bestenfalls wechselhaft. Im Dezember und Januar schien man sich mit fünf Siegen am Stück zu fangen, doch dann folgte erneut der Einbruch.

0:3 gegen Inter in der Supercoppa, ein 0:0 gegen Neapel, eine 1:3-Niederlage gegen Atalanta. Es folgten zwei Siege gegen Cagliari (3:1) und eben gegen den FC Bayern (0:1). Nach dem Highlight in der Champions League hagelte es in drei Partien zwei Niederlagen gegen Bologna und Florenz (jeweils 1:2).

In der Liga droht man den Anschluss nach oben komplett zu verlieren, am Freitagabend setzte es gegen den AC Mailand die nächste Niederlage inklusive drei Platzverweisen. Ein Zusammenbruch, der in die aktuelle Situation passt.

Und jetzt folgt das richtungsweisende Duell mit dem FC Bayern in München. Ein Strohhalm, an den man sich derzeit noch klammert.