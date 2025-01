Manchester City kriegt Hammerlos: Pep Guardiola will FC Bayern oder Real Madrid herausfordern

Manchester City hat sich knapp in die K.o.-Phase der Champions League gerettet. Dort warten nun entweder Real Madrid oder der FC Bayern München.

Pep Guardiola sieht Manchester City aktuell nicht als Titelkandidaten in der Champions League - will aber die Herausforderung Bayern München oder Real Madrid annehmen. "Wir werden uns gut vorbereiten, fit sein und es versuchen. Dann sehen wir, was passiert", sagte der Teammanager der "Skyblues" nach dem 3:1-Erfolg gegen den FC Brügge, mit dem der englische Meister ein sensationelles Aus nach der Ligaphase gerade so abgewendet hatte.

In den Play-offs zum Achtelfinale wartet nun im Februar (11./12. und 18./19.) im deutschen Rekordmeister aus München um Guardiolas Ex-Spieler Vincent Kompany oder dem Titelverteidiger Real eine schwierige Aufgabe auf das in dieser Saison strauchelnde Team aus Manchester. "Madrid ist zurück, was die Ergebnisse angeht. Bayern hat bisher eine unglaubliche Saison mit Vinny gespielt", sagte Guardiola: "Wenn wir morgen spielen müssten, wäre es schwierig. Aber was in zwei Wochen ist, wissen wir nicht."

Die Formkurve von City zeigt nach schwierigen Monaten nun in diesem Jahr wieder etwas nach oben. Dennoch schielt Guardiola aktuell nicht Richtung Trophäe in der Königsklasse. "Im Moment nicht. Ich bin sehr realistisch", sagte er auf die Frage, ob der Titelträger von 2023 den Wettbewerb erneut gewinnen könnte. Doch der Starcoach zeigte sich vorsichtig optimistisch: "Zumindest haben wir in letzter Zeit Ergebnisse erzielt."