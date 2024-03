Bayer Leverkusen auf den Spuren des FC Bayern München

Bayer Leverkusen hat nach dem 2:0-Sieg in Köln eine Hand schon an der Schale. Zehn Punkte beträgt der komfortable Vorsprung vor den kriselnden Bayern auf Platz zwei. Damit wandeln die Leverkusener auf den Spuren des Rekordmeisters. ran wirft einen Blick in die Historie: So groß waren die Abstände in den Titelrennen der vergangenen Jahre. © 2024 imago