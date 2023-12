Anzeige

PSG sichert in der Schlussphase gegen den BVB das Unentschieden ab. Eine Taktik, die Superstar Kylian Mbappé offenbar so gar nicht passte.

Diese Taktik hat Kylian Mbappé offenbar so gar nicht gefallen. Das Starensemble von Paris Saint-Germain schrammte beim 1:1-Unentschieden in der Champions League gegen den BVB nur knapp an einem Gruppen-Aus in der Königsklasse vorbei.

Weil Milan im Parallelspiel gegen Newcastle in Führung gegangen war, reagierte PSG-Coach Luis Enrique und forderte seine Spieler dazu auf, auf Unentschieden zu spielen. Im Angesicht eines möglichen Ausscheidens bei einem weiteren BVB-Tor stand die Absicherung des Remis im Vordergrund.

"Ich habe mich zunächst auf unser Spiel konzentriert. Wir wussten, dass wir gewinnen müssen, und das war alles, woran wir gedacht haben. Jedoch hätte es auch in einer Katastrophe enden können. Das Tor der Mailänder hat die Situation geändert und wir mussten reagieren", sagte der Cheftrainer im Anschluss.

Bei seinem Starspieler kam dies laut einem Bericht von "RMC Sport" aber nicht gut an. So soll Mbappé der Meinung gewesen sein, mit der defensiven Ausrichtung gegen Spielende einen möglichen Gruppensieg verschenkt zu haben. Demnach soll der Franzose seinen Unmut nach der Partie gegenüber seinem Trainer zum Ausdruck gebracht haben.