Es war hochklassig und rasant, was auf dem Rasen des Parc des Princes zu Paris am Mittwoch Abend stattfand. Der FC Barcelona gewann das Viertelfinalhinspiel bei Paris St. Germain nach mehreren Führungswechseln mit 3:2.

Was erst einmal nicht schlimm klingt, fassten jedoch sowohl viele Zuschauer als auch die beiden Klubs als Beleidigung auf. In Spanien führen Menschen in Armut oft Tricks an Ampeln vor, beispielsweise jonglieren sie Bälle, wie es Yamal in der Szene ebenfalls tat.