Champions League: PSG-Elfer gegen Newcastle hat Konsequenzen für VAR Kwiatkowski

Denn Kwiatkowski sollte ursprünglich auch als VAR am Mittwochabend beim CL-Spiel der Salzburger gegen Real Sociedad San Sebastian ( ab 21 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App ) eingesetzt werden, wurde jedoch abgesetzt. Seine Rolle wird nun der Deutsche Marco Fritz übernehmen.

Nach Intervention seines VAR Tomasz Kwiatkowski ging der Unparteiische allerdings an den Monitor, sah sich die Szene an und entschied auf Strafstoß. Dies hat nun offenbar Konsequenzen - allerdings nicht für den Unparteiischen, sondern für dessen Assistenten.

Dem Tor vorausgegangen war allerdings eine fragwürdige Elfmeter-Entscheidung. Newcastles Toni Livramento sprang der Ball vom eigenen Oberkörper an die Hand, Schiedsrichter Szymon Marciniak ließ zunächst weiterspielen.

Bis zur achten Minute der Nachspielzeit lag Paris Saint-Germain in der Champions League gegen Newcastle United hinten, dann erzielte Kylian Mbappe den Treffer zum 1:1 .

Newcastle-Coach kritisiert Entscheidung

Schon kurz nach dem Spiel gab es Aufregung um die entscheidende Szene, die Newcastle um eine gute Ausgangsposition in der Gruppe F brachte.

"Meiner Meinung nach war es nicht die richtige Entscheidung. Es gibt so viele Dinge, die in diesem Moment zu berücksichtigen sind, allen voran die Geschwindigkeit", so Newcastle-Trainer Eddie Howe nach der Partie.