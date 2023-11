Anzeige

RB Leipzig steht durch einen Auswärtssieg bei Roter Stern Belgrad vorzeitig im Achtelfinale der Champions League. Auch Titelverteidiger Manchester City ist durch, während der FC Barcelona zittern muss.

Kühler Kopf in der Hölle von Belgrad: RB Leipzig hat der hitzigen Atmosphäre im Marakana eindrucksvoll getrotzt und so früh wie nie den Einzug ins Achtelfinale der Champions League perfekt gemacht. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose siegte am Dienstag beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad angeführt von Zauberfuß Xavi Simons mit 2:1 (1:0) und löste zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren das Ticket für die K.o.-Runde.

Ausnahmespieler Xavi (8.) traf sehenswert zur frühen Führung der Sachsen, die sich in ihrer jungen Königsklassen-Historie immer erst am letzten Spieltag für das Achtelfinale qualifiziert hatten. Lois Openda (77.) erhöhte, kurz darauf unterlief Benjamin Henrichs ein Eigentor (81.). Mit neun Zählern aus vier Partien liegt RB, das nach zwei Pflichtspielniederlage in Folge wieder in die Spur fand, in Gruppe G auf Rang zwei hinter Titelverteidiger Manchester City (12).

Rose, der auf den erkrankten Stürmer Timo Werner verzichten musste, hatte in der serbischen Hauptstadt einen "heißen Tanz" erwartet - und der RB-Coach sollte Recht behalten. Die frenetischen Heim-Fans peitschten Roter Stern im Dauerregen von Beginn an nach vorne, RB zeigte sich aber unbeeindruckt.

Unterdessen hat Titelverteidiger Manchester City um Tormaschine Erling Haaland auch sein viertes Spiel in der Champions League gewonnen und ist ebenfalls vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Während ManCity ohne Probleme mit 3:0 (2:0) gegen die Young Boys Bern gewann und die Gruppe G souverän anführt, musste der FC Barcelona beim 0:1 (0:1) gegen Schachtar Donezk in Hamburg eine bittere Pleite einstecken.

"Es war eines der schlechtesten Spiele, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann", sagte Barca-Trainer Xavi. Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan, Torhüter Marc-Andre ter Steg und Co. hatten große Probleme mit den Ukrainern, die Offensive um Stürmerstar Robert Lewandowski blieb völlig blass.