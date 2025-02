Die internationale Presse feierte nach dem Rückspiel vor allem Dreierpacker Kylian Mbappe, in England sieht der "Daily Telegraph" die Saison von City an einem neuen Tiefpunkt angekommen.

Am Ende war es eine klare Sache. Real Madrid hat das Gigantenduell gegen Manchester City deutlich für sich entschieden, nach dem 3:2 in England gab es zu Hause einen klaren 3:1-Erfolg gegen das Team von Trainer Pep Guardiola .

Real Madrid fertigt Manchester City ab und steht im Achtelfinale der Champions League. So reagiert die internationale Presse auf das Topduell.

"Sun": "License to Kyl: City scheidet nach Hattrick von Mbappe aus der Champions League aus und verliert unglaubliche Serie."

"Times": "City schwenkt die weiße Fahne: Mbappes Hattrick lässt die europäischen Hoffnungen in Scherben fallen."

Pressestimmen Spanien

"Marca": "Der Terror in Europa! Das ist es, wofür Mbappe nach Madrid gekommen ist. Mit drei Toren feierte der Franzose eine gelungene Nacht in der Champions League und krönte damit eine hervorragende Madrider Mannschaft, die City in allen Belangen überlegen war. Guardiolas Mannschaft hatte ohne Haaland keine Chance."

"AS": "Es ist der Champions und es ist Mbappe. Madrid überwältigt City und der Franzose hat einen tollen Abend mit einem Hattrick. Eine fantastische Leistung von Mbappe und seinen Mannschaftskameraden."

"Sport": "Mbappe vernichtet ein City voller Unglück. Real Madrid war weit überlegen und ließ der Mannschaft von Guardiola keine Chance, wobei die "9" von Real Madrid ihren besten Abend als Spieler von Real Madrid hatte."

"Mundo Deportivo": "Real Madrid steht im Achtelfinale, nachdem es ein so nicht gekanntes Manchester City bezwungen hat."

"El Pais": "Mbappe schießt Manchester City ab und Madrid zieht ins Achtelfinale ein. Dank eines Hattricks des Franzosen konnte das Team von Ancelotti den großen Rivalen in einem äußerst dominanten Spiel, das mit einem knappen Ergebnis endete, bezwingen."