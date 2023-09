Anzeige

Bundesligist Union Berlin trifft zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League auf Real Madrid. Wer überträgt das Spiel heute live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

UPDATE, 20. September, 20:45 Uhr: Union Berlin kassiert Last-Minute-Gegentreffer

Jude Bellingham rettet Real Madrid gegen ein starkes Union Berlin mit einem Last-Minute-Tor in der Nachspielzeit und entreißt den Eisernen in letzer Sekunde einen Punkt im Bernabéu! Lange hielt die Null bei den Köpenicken, doch am Ende nimmt Real doch alle drei Punkte mit.

Der 1. FC Union Berlin zeigte bei seinem CL-Debüt in Madrid eine engagierte Leistung und stemmte sich mit vollem Einsatz gegen ein zunächst harmloses Real, das alledings in der 2. Halbzeit doch nochmal zulegte und schlussendlich mit 30:3-Torschüssen auch als verdiente Sieger vom Platz geht.

Auch wenn sie nichts Zählbares mit in die Hauptstadt nehmen, kann Union trotzdem stolz auf sich sein. Mit so einer Leistung wie heute wird Union auch in der Königsklasse seine Punkte holen!