Nach dem Champions-League-Halbfinale zwischen Real Madrid und dem FC Bayern München gab es nur ein großes Thema: Das Schiedsrichtergespann um Szymon Marciniak, das eine vermeintliche Abseitsstellung zu früh abpfiff. Für Urs Meier ein Unding, wie er ran verriet.

Von Kai Esser

Seit der Einführung des Video Assistant Referee (VAR) haben Schiedsrichter in den Top-Ligen sowie in der Champions League die Vorgabe, bei knappen Abseitsentscheidungen erst einmal die Fahne gesenkt zu lassen, bis der Ball nicht mehr im Spiel ist.

Diese Vorgabe missachtete jedoch Tomasz Listikiewicz, seines Zeichens erster Assistent von Szymon Marciniak, beim Rückspiel des Halbfinals der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern.

Tief in der Nachspielzeit, als die Uhr bereits plus 13 Minuten anzeigte, schlugen die Bayern noch einen letzten Ball in den Strafraum, der scheinbar erst von Ferland Mendy geklärt wurde. Noch bevor Matthijs de Ligt das Spielgerät im Netz unterbrachte, ertönte der Abseitspfiff von Marciniak, angezeigt von Listikiewicz.