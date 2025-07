PSG trifft nun am Sonntag im Finale der Klub-WM auf den FC Chelsea (20:15 Uhr live in SAT.1, auf Joyn und ran.de) .

Spiegel: "Paris Saint-Germain strahlt, für Real Madrid gehen die Lichter aus: In der Hitze von New Jersey offenbart sich ein Klassenunterschied. Ousmane Dembele nimmt Kurs auf den Ballon d'Or, bei Real endet eine Ära."

Spanien

Marca: "Perfektes Saint-Germain zerschlägt Real Madrid. Die Mannschaft von Luis Enrique ist von Anfang an überlegen gegen eine Mannschaft, die die Saison mit einem schlechten Eindruck abschließt. Fehler von Asencio und Rüdiger zerstören das Spiel vor der zehnten Minute."

AS: "Madrids kollektiver Selbstmord. Zwei schwerwiegende Abwehrfehler von Asencio und Rüdiger brachten die Mannschaft von Xabi in den ersten 10 Minuten in Bedrängnis. PSG spielte in seinem eigenen Tempo gegen einen untergehenden Gegner. Militao und Carvajal kamen zurück."

EL Mundo Deportivo: "Kalte Dusche auf der Weltbühne: PSG nach Zerstörung von Real Madrid im Finale."

Sport: "PSG zeigt Real, wer der König von Europa ist."

El Pais: "PSG führt Madrid in die Vergangenheit zurück. Paris Saint-Germain, die Fußballmaschine, die Inter Mailand im Finale der Champions League zerschmetterte, hat Real Madrid als Team zwischen untertrainiert und überspielt zu seinem alten Glanz zurückgeführt. Luis Enrique hat Madrid in die Vergangenheit von vor einigen Wochen zurückversetzt, als es wie eine Mannschaft im Zerfall, am Ende seines Zyklus wirkte. Madrid war das Nichts, ein desorientiertes Nichts."

La Vanguardia: "Alonsos Real Madrid will durch Intensität gewinnen. Das Problem ist, dass sie auf einen Gegner treffen, der schon lange danach strebt, in die Lehrbücher der Dominanz seiner Gegner aufgenommen zu werden – mit erdrückend hohem Pressing und präzisen, beweglichen Bewegungen, und das alles in einem atemberaubenden Tempo, das Abwehrreihen leicht aushebelt. Von den Madrider Stars war nichts zu sehen, auch die altbekannte Madrider DNA, die jedes Ergebnis auffangen kann, kam nicht zum Vorschein."