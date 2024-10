An Cristiano Ronaldo dürfte in diesem Ranking voller Legenden vorerst kein Weg vorbeiführen. Dahinter folgen jedoch neben Robert Lewandowski und Erling Haaland unter anderem ein ehemaliger und ein jetziger Bundesliga-Star.

Von Michal Swiderski

Europas Super-Stürmer sind auch in der Champions League treffsicher. Am Dienstagabend schnürte Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski einen Doppelpack - der FC Barcelona fertigte die Young Boys Bern mit 5:0 ab. In der ewigen Torschützenliste schmolz damit der Rückstand des 36-Jährigen auf Klubikone Lionel Messi auf eine überschaubare Trefferanzahl.

Davon ist City-Star Erling Haaland noch ein ordentliches Stück entfernt, doch der Norweger arbeitet sich im Rekord-Tempo vor. Beim Kantersieg über Slovan Bratislava schaffte er es wieder auf die Schützenliste und ist daher schon in diesem Ranking vertreten.

ran stellt die 20 besten Torschützen der Königsklassen-Geschichte vor. Neben den erzielten Toren werden jeweils auch die Vereine sowie die Spiele-, Eltmetertore- und Vorlagenanzahl erwähnt. Sofern in Klammern nicht anders angegeben, ist der Akteur weiterhin beim letztgenannten Klub aktiv (Quelle: transfermarkt.de; Stand: 1. Oktober 2024).