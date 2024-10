Champions League: Manuel Gräfe wettert gegen neuen Modus

Anzeige

Neuer Modus der Champions League: Gräfe erhält Gegenwind für Kritik Knapp 1.400 Likes sammelte der Beitrag bis circa 11:00 Uhr am Dienstagvormittag. Neben Zustimmung gab es in den Kommentaren allerdings auch einige Nutzer, die das anders wahrnehmen. "Herr Gräfe, dass es in Gruppenspielen Favoriten oder Außenseiter gibt, war doch auch vorher schon normal, oder", so ein User. Ein anderer fragt: "Wenn Dortmund in ner 4er-Gruppe 7-1 gegen Celtic gewinnt ist besser?"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

