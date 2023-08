Anzeige

Schachtar Donezk trägt seine Heimspiele in der Champions League in Hamburg aus. Dabei bekommt es der ukrainische Meister unter anderem mit Barca zu tun.

Der FC Barcelona kommt ins Volksparkstadion: Der ukrainische Meister Schachtar Donezk, der seine Königsklassen-Heimspiele in dieser Saison aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in Hamburg austrägt, bekommt es in der Champions League mit dem spanischen Spitzenteam mit dem ehemaligen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski zu tun.

Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag in Monaco.

In der Gruppe H trifft Schachtar zudem auf den FC Porto aus Portugal und Royal Antwerpen (Belgien). Weil Spiele in der heimischen Donbass Arena nicht möglich sind, war Donezk bereits in der letzten Saison nach Warschau ausgewichen, terminliche Probleme erforderten nun einen neuen Spielort.

Die Gruppenphase der Champions League beginnt am 19. und 20. September und endet am 12./13. Dezember, auch bei möglichen K.o.-Spielen nach dem Jahreswechsel werden die Heimspiele in Hamburg stattfinden.