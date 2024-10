Florian Wirtz (24.) brachte die Werkself in der Bretagne in Führung, Pierre Lees-Melou (39.) glich für den Tabellenelften der Ligue 1 aus.

Am 3. Spieltag der Champions League trifft Bayer Leverkusen auf Stade Brest. Beide Mannschaften konnten ihre ersten beiden Partien in der Königsklasse gewinnen. Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

Dennoch gelang die Führung, sehr viel mehr war an Chancen aber nicht drin. Die Hausherren mischten in der Anfangsphase recht gut mit, spielten dann über weite Strecken aber nur die zweite Geige. Doch dank großer Effizienz kamen auch die Bretonen zum Erfolg. Zwei Ballaktionen im Sechzehner (Leverkusen 13), zwei Torschüsse (fünf) und ein Tor – aus ihren Möglichkeiten haben die Männer von Éric Roy richtig viel gemacht.

Im allerersten Pflichtspiel zwischen Stade Brest und Bayer 04 Leverkusen steht es zur Pause 1:1. Dieses Resultat gibt den Spielverlauf nicht so richtig wieder. Der Bundesligist war die klar tonangebende Mannschaft, verzeichnete die größeren Spielanteile, tat mehr in Richtung Tor und erwies sich zudem als deutlich zweikampfstärker. Damit waren einige Zutaten für ein gutes Auswärtsspiel gegeben, doch übermäßig viel Torgefahr strahlte die Werkself nicht aus.

Trainer Xabi Alonso von Double-Gewinner Bayer Leverkusen rotiert im Champions-League-Auswärtsspiel bei Stade Brest kräftig durch. Der Spanier verändert seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1-Erfolg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt auf insgesamt acht Positionen, Offensivstar Florian Wirtz rückt nach vollständig auskurierter Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk wieder in die Startelf.

Stade Brest vs. Bayer Leverkusen heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Die bisherige Saison in der Champions League läuft für Bayer Leverkusen nach Plan. Die ersten beiden Partien konnte der amtierende deutschen Meister für sich entscheiden (4:0 gegen Feyenoord Rotterdam und 1:0 gegen die AC Milan).

Gegen Stade Brest soll für die "Werkself" nun der nächste Erfolg her. Zwar geht die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso als klarer Favorit in die Partie, die Auftritte von Stade Brest in der laufenden Saison in der "Königsklasse" dürften jedoch Eindruck hinterlassen haben.

Die Franzosen gewannen ebenfalls ihre ersten beiden Spiele. Gegen Sturm Graz mit 2:1, RB Salzburg holte sich gegen das Team aus der Bretagne eine 0:4-Packung ab.

Auch interessant: Tuchel neuer England-Coach - das wurde aus den Bayern-Trainern der vergangenen 20 Jahre

In der heimischen Ligue 1 hat das Team hingegen ein paar mehr Probleme. Nach acht Spielen steht Brest dort mit zehn Punkten auf Rang elf.