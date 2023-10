Sven Ulreich beim FC Bayern München: Keine Chance gegen Manuel Neuers Hausmacht

Sven Ulreich

Fels in der Brandung: Rettet zweimal gegen den agilen Aktürkoglu in höchster Not (9., 38.) und hat einmal Glück, als er eine Hereingabe von Tete vor die Füße Aktürkoglus fallen lässt, der aber freistehend drüberschießt (11.). Bei Icardis Panenka zum 1:1 vom Elfmeterpunkt chancenlos (30.). In der zweiten Halbzeit etwas weniger unter Beschuss, insgesamt sehr souverän. ran-Note: 2 © kolbert-press