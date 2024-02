Toni Kroos tut sich mit Nationalmannschafts-Entscheidung schwer

Anzeige

Kehrt Toni Kroos zurück in die Nationalmannschaft? Beim Achtelfinale der Champions League wurde der 34-Jährige erneut befragt - und gab sich gewohnt offen.

Toni Kroos tut sich mit seiner Entscheidung über eine Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft offenbar schwer. "Manchmal wäre ich froh, mir nimmt es jemand ab", sagte der Weltmeister von 2014 bei "Prime Video" nach dem Erfolg von Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei RB Leipzig (1:0).

Unter Druck will sich Kroos aber nicht setzen lassen. "Das darf ich Gott sei Dank selber entscheiden", sagte der 34-Jährige. Diese Entscheidung sei "bisher noch nicht" getroffen worden: "Es steht noch nicht fest."

Auch gab er zu verstehen, dass natürlich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine Rückkehr sein müsste: "Das liegt ja nicht nur bei mir."

Kroos könnte für die Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) in die DFB-Auswahl zurückkehren. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seinen ersten Kader im EM-Jahr am 14. März präsentieren. Vier Tage später kommt die Mannschaft zur Vorbereitung auf die Länderspiele in Lyon gegen Frankreich (23. März) und in Frankfurt/Main gegen die Niederlande (26.) erstmals zusammen.