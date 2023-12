Anzeige

Cristiano Ronaldo hat über viele Jahre den Fußball mit dominiert, zählt nun aber laut einer englischen Fußballzeitschrift nicht mehr zu den besten 100 Fußballspielern der Welt

Das dürfte Cristiano Ronaldo überhaupt nicht gefallen: Das renommierte englische Fußball-Magazin "Four Four Two" hat die jährliche Liste der Top-100 Fußballspieler der Welt herausgegeben.

Spieler wie Bruno Fernandes, Gabriel Martinelli, James Maddison, Virgil van Dijk und Son Heung-min haben es in die Top 100 geschafft, aber der fünfmalige Ballon d'Or-Gewinner Ronaldo fehlt.